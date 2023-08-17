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【領展823】王國龍親身回應大額減持領展：非一人可影響股價　股息率已近7厘、冀每年派息穩中求升

股市 11:01 2023/08/17

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【領展823】CEO減持後領展股價挫　王國龍：私人理財跟公司無關　非「一個人可以影響股價」

領展 （00823） 股價低迷之際，行政總裁王國龍上周突然減持領展，觸發領展急跌。王國龍接受本報專訪時強調，高息環境下所有收租股都受累，並非「一個人可以影響股價」，而且「私人理財跟公司無關」，只是視乎自己需要去平衡投資組合，減持並非對公司缺乏信心。王國龍稱，暫時無再減持的計劃，而管理層的工作是專注做好業績，希望領展未來每年派息至少持平或有增長。

利息快速上升，大家要求的投資回報要較定期存款好，即在基準利率上再有溢價，目前領展股息率都升到約7厘，影響股價表現。

市場質疑王國龍參與供股後，再突然減持的原因。王國龍表示，供股是今年初發生的事情，與減持行動事隔約半年，加上約兩周前已收取新一批股份，故即使上周減持後，總持股數目不減反增。據聯交所權益披露顯示，王國龍於8月9日以每股平均價42.39元，減持107.6萬股領展計，套現約4,561萬元。

領展高級管理人員的總薪酬分3部分

領展高級管理人員的總薪酬分3部分，基本薪金、酌情現金花紅及2017年推出長期獎勵計劃下的獎勵基金單位，而獎勵基金單位會根據領展的表現及「工作質素能力」框架進行年度績效評估，而與與績效掛鈎的基金單位須達成不同歸屬條件，包括每基金單位分派、資產總值及為基金單位持有人帶來的絕對基金單位總回報計算等量化目標。

另一方面，王國龍透露，獎勵計劃下的受限制基金單位一般在3年內攤分，但基於過去3年疫情經營環境充滿挑戰，故大部分高層都未能達到績效目標，因此實際收取的獎勵基金單位並非年報上披露的數目。

【專訪其他文章可看此】

相關文章：【領展823】拆解領展驚現跌穿40元創6年新低　CEO王國龍「左手買右手沽」？消費力告急？

相關文章：【領展823】領展行政總裁王國龍減持領展套現4560萬元　領展跌2%破底

記者：陳韻妍

港股 領展房產基金（00823） 減持 王國龍 花紅 領展 供股 收租股
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