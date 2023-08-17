▲ 【字節跳動】紐約市禁政府設備使用TikTok 下令30天內刪App

美國紐約市禁止在政府擁有的手機上使用字節跳動旗下的短片社交媒體TikTok，而美國愈來愈多的州份和省市出於安全考慮禁止公共部門員工設備上使用這款流行視頻應用。

美國市政廳發言人周三在聲明中表示，必須在30天內從紐約市擁有的電子設備上刪除TikTok。發言人表示，此前紐約市網絡司令部進行了審查，認為該應用程式對紐約市的技術網絡構成威脅。

美國官員擔心TikTok為北京科技公司字節跳動所擁有，可能會導致中國不當收集數據或遭受來自中國的不當壓力。雖然TikTok表示不與母公司或中國政府共享信息，其在美國的新公司結構就是要解決這些顧慮，但美國和超過35個州已禁止政府擁有的設備訪問這個應用程式。

紐約州已經禁止使用州有電話訪問TikTok，除非有合理理由開展政府業務。蒙大拿州則更進一步，從明年開始禁止全州居民使用該應用。一

些TikTok用戶已經就此到法院發起挑戰。

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編輯：姚卓然