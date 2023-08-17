【港股市況】騰訊ADR較港低3%　港股考驗萬八關、黑期跌約367點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股考驗萬八關。大市若跟足ADR走勢，恒生指數料低開291點，恒指料開報18038點。滙豐 （00005） ADR折合報59.5元，較港收市價低0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報317.99元，較港收市價低10.81元或3.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.23元，較港收市價低2.02元或2.3%。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【08：40】恒指黑期跌約367點，報17937點，道指期貨跌7點，報34814點。

【07：59】【業績｜零售】周黑鴨上半年盈利大增4.5倍 派息升9%至0.12元

【07：52】【沽空機構】諾輝健康再發澄清公告 重申披露財務資料屬實準確

【07：45】【騰訊業績】騰訊管理層：年內利潤增速料快過收入 宏觀消費復甦速度或未如市場預期

【07：45】【恒大危機】恒大涉嫌信息披露違規 中證監立案

【07：45】【Morning精點】銀色債券穩獲22手︱日出康城凱柏峰III首推130伙、最平496.7萬

【07：45】港股ADR收報18038點，跌291點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.5元，較港收市價低0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報317.99元，較港收市價低10.81元或3.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.23元，較港收市價低2.02元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局公布7月議息紀錄稱，大多數官員認為通脹風險明顯偏向上行，可能要求進一步收緊貨幣政策 ； 兩名官員要求7月按兵不動，即連續第二次會議暫停加息 ， 顯示政策制定者對於是否還需繼續加息的意見產生了分歧。道指跌180點，報34765點；標指跌33點，報4404點；納指跌156點或1.15%，報13474點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌162點 騰訊ADR跌逾2%

【石Sir一周前瞻及異動股】中糧包裝、華晨中國、山東黃金（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩