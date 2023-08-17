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【港股市況】港股跌穿萬八關後拗腰、午後跌近50點　騰訊績後升逾1%（不斷更新）

股市 13:06 2023/08/17

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港股市況不斷更新

港股萬八關失而復得，半日微跌。恒生指數低開306點，早段曾跌逾400點低見17900點，一度陷入技術性熊市，其後跌幅逐步收窄，中午收市前一度轉升。恒生指數半日跌21點，報18308點，成交增至619億元。科指升0.9%，報4164點。騰訊 （00700） 績後低開高走升逾1%，京東 （09618） 跌逾1%，李寧 （02331） 升近5%，汽車股反彈，內房下跌，碧桂園 （02007） 跌逾3%。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜700】大摩瑞銀看好騰訊廣告業務支撐第3季增長　一文看清大行點評騰訊業績（不斷更新）

【大行報告】大摩料Trip.com母企攜程股價　未來60日有逾80%機會上升

財經日誌︰

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即市走勢︰

【13：05】新秀麗 （01910） 午後升幅擴至逾7%，高見26.05元破頂。

【13：04】銀娛 （00027） 績後向好升0.2%，高見53元。

【13：04】聯想 （00992） 績後跌逾1%，低見7.73元。

【13：01】港股午後初段跌約45點，報18283點，科指升0.8%，報4159點。

【12：44】【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃半年少賺74.3%　連特息共派18仙

【12：44】【百度棄車？】集度網站社交平台停更新　改由「極越」出車、與吉利話事權逆轉

【12：30】【業績｜27】銀娛上半年轉賺29億元　繼2019年後重新派發中期特別息、派0.2元

【12：15】【業績｜992】聯想上季溢利下降66%　收入跌24%、毛利率創新高

【12：14】【吉利175】吉利汽車發行15億元人民幣中期票據　息率3.25厘

【12：00】恒生指數半日微跌21點，報18308點，萬八關失而復得，成交增至619億元。科指升0.9%，報4164點。騰訊 （00700） 績後低開高走升逾1%，京東 （09618） 跌逾1%，李寧 （02331） 升近5%，汽車股反彈，內房下跌，碧桂園 （02007） 跌逾3%。

【11：49】恒指轉升。

【11：46】比亞迪 （01211） 反彈逾1%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 升逾1%。蔚小理升3%至5%。

【11：40】港股中午收市前，恒指跌約33點，報18296點，科指升1.1%，報4171點。

【11：33】上證半日升0.01%，深證升0.5%，創業板指升0.7%。

【11：30】【異動股】新秀麗逆市升6%　上半年多賺逾1.7倍、否認尋求美國第二上市

【11：29】【信托危機】中植企業據報擬債務重組及售產還債　已聘請畢馬威審計資產

【11：25】李寧 （02331） 升幅擴至逾4%，高見41.15元，暫為表現最好藍籌，碧桂園 （02007） 跌逾3%，低見0.79元，藍籌最差。

【11：14】【減印花稅】A股減印花稅機率高？　官媒引分析人士：具備調整必要性和空間

【11：08】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾1%，高見333.2元，京東 （09618） 跌幅收窄至逾1%，高見139.1元。

【11：01】新秀麗 （01910） 最新升半成，高見25.55元。

【10：50】恒指跌幅進一步收窄至約100點內 ，報18237點，跌92點。科指轉升0.6%，報4149點。ATM轉升0.3%至0.9%。

【10：37】蔚小理向上，蔚來 （09866） 升0.7%，小鵬汽車 （09868） 升逾2%，理想汽車 （02015） 升逾3%。

【10：36】騰訊 （00700） 最新倒升0.2%，高見329.4元，今早曾低見320.6元。

【10：33】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.4%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 跌0.5%。

【10：32】李寧 （02331） 股價今早破底低見38.35元後，股價反彈近3%，高見40.55元。

【10：31】大市跌幅收窄至約200點，報18125點，跌203點，科指跌0.5%，報4107點。

【10：15】港交所 （00388） 跌3%，低見287.6元。

【10：09】領展 （00823） 跌逾1%，低見38.1元。

【領展823】CEO減持後領展股價挫　王國龍：私人理財跟公司無關　非「一個人可以影響股價」

【10：03】【TVB】電視廣播挫近3%　發1.56億元可換股債券　獲基滙資本吳繼煒認購

【09：59】內險股續跌，平保 （02318） 跌逾3%，國壽 （02628） 跌逾2%，財險 （02328） 跌0.5%，太保 （02601） 跌逾2%。

【09：53】諾輝健康 （06606） 雖發澄清公告，回應沽空機構指控，惟股價仍跌逾1%，低見17.8元。

【09：49】恒生指數開市後曾跌428點，低見17900點，陷入技術性熊市，最新跌幅略收窄至約300點，報18028點，科指跌1.4%，報4064點。

【09：45】中海油 （00883） 將於今日公布業績，股價績前偏軟跌0.6%，中石油 （00857） 跌0.7%，中石化 （00386） 跌0.9%。

【09：39】三葉草生物 （02197） 逆市再造好，股價今早再升逾12%，高見1.81元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌2%，京東 （09618） 跌逾4%。

【09：33】耐世特 （01316） 中期轉賺3399.3萬美元，惟股價績後挫一成，低見4.61元。

【09：32】港股開市後跌穿18000點，報17945點，跌383點。

【09：31】碧桂園 （02007） 開市後跌逾3%，早段低開0.79元。

【內房危機】碧桂園地產：三境內債兌付存重大不確定性　餘額累近48億人幣

【09：26】恒大汽車 （00708） 績跌近半成。

【恒大危機】恒大汽車白武士阿聯酋車企　背後老闆原來是中國人　並有阿聯酋皇室及浙江政府投資

【09：24】新秀麗 （01910） 績後低開逾1%。新秀麗中期純利按年增1.71倍至1.52億美元，指目前沒有尋求二次上市的計劃。

【新秀麗1910】新秀麗上半年多賺逾1.7倍　否認正尋求美國第二上市

【09：21】騰訊 （00700） 績後跌逾2%，京東 （09618） 跌逾3%，恒指低開306點，開報18023點，科指跌1.9%，報4049點。

【騰訊業績】騰訊次季表現好壞參半　收入增11%遜市場共識　經調整淨利375.48億人幣勝預期

【京東業績】京東次季收入增7.6%、經調整純利85.57億人幣　同勝預期

【09：13】期指開報17981點，跌313點。

【08：48】寶沙發展 （01069） 今早短暫停牌。

【08：40】恒指黑期跌約367點，報17937點，道指期貨跌7點，報34814點。

【07：59】【業績｜零售】周黑鴨上半年盈利大增4.5倍　派息升9%至0.12元

【07：52】【沽空機構】諾輝健康再發澄清公告　重申披露財務資料屬實準確

【07：45】【騰訊業績】騰訊管理層：年內利潤增速料快過收入　宏觀消費復甦速度或未如市場預期

【07：45】【恒大危機】恒大涉嫌信息披露違規　中證監立案

【07：45】【Morning精點】銀色債券穩獲22手︱日出康城凱柏峰III首推130伙、最平496.7萬

【07：45】港股ADR收報18038點，跌291點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.5元，較港收市價低0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報317.99元，較港收市價低10.81元或3.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.23元，較港收市價低2.02元或2.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】儲局公布7月議息紀錄稱，大多數官員認為通脹風險明顯偏向上行，可能要求進一步收緊貨幣政策 ； 兩名官員要求7月按兵不動，即連續第二次會議暫停加息 ， 顯示政策制定者對於是否還需繼續加息的意見產生了分歧。道指跌180點，報34765點；標指跌33點，報4404點；納指跌156點或1.15%，報13474點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌162點　騰訊ADR跌逾2%

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責任編輯︰梁浩碩

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