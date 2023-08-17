【恒指夜期+ADR】夜期倒跌43點　京東美股低港2%（不斷更新）

美國債息繼續以破頂的姿態前進，10年期債息4.3厘，07年7月以來高位，30年期債息4.4厘創12年高，美滙指數仍處103水平以上，科技股受壓，納指跌0.4%，夜期跟隨乏力，跌43點。京東美股低港3%，阿里美股低港1%。

ADR 折算港元 較港收市價變幅 美團ADR 132.26 -1.0% 騰訊ADR 329.43 -1.0% 京東美股 135.79 -2.0% 滙豐ADR 59.89 +1.0% 阿里巴巴美股 89.22 -1.0%

北水暴力入市全日吸資近百億 大手買盈富基金騰訊

港股出現小奇蹟日，萬八關失而復得，北水低位亦大手入貨，全日錄99.4億元淨流入，為接近一個月以來最多。資金主力吸納盈富基金 （02800） ，全日吸資32億元，騰訊控股 （00700） 及南方恒生科技ETF （03033） 分別錄12及5.6億元淨流入；淨流出方面，僅東方甄選 （01797） 錄0.4億元淨流出。

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騰訊績後升1% 新秀麗升近一成 港股拗腰微跌2點、萬八關失而復得

港股萬八關失而復得，微跌收場。恒生指數低開306點，早段曾跌逾400點低見17900點，陷入技術性熊市，其後跌幅逐步收窄，午後曾轉升最多69點，高見18399點，恒指最終微跌2點，收報18326點，成交1129億元。科指升0.8%，報4158點。騰訊 （00700） 績後升逾1%、京東 （09618） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近1%，碧桂園 （02007） 跌逾7%，新秀麗 （01910） 升近一成。

恒指成分股 收市價

（元） 變幅

（%） 貢獻/拖低

恒指（點） 市盈率

（倍） 騰訊 332.80 +1.2 +18 14 阿里巴巴 90.10 +1.0 +15 22 友邦 70.55 +1.0 +13 381 京東健康 47.30 -6.4 -5 332 中國平安 46.55 -1.9 -9 8 滙豐 59.30 -1.1 -16 10

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

大行報告︰

【大行報告｜700】大摩瑞銀看好騰訊廣告業務支撐第3季增長 一文看清大行點評騰訊業績（不斷更新）

【大行報告】大摩料Trip.com母企攜程股價 未來60日有逾80%機會上升

財經日誌︰

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即市走勢︰

【19：00】北水全日吸資近百億，大手買盈富基金騰訊，恒指夜期升124點。

【16：25】【恒大危機】恒大虧損幾千億、高層照收幾千萬人工 恒大辯稱：大多為無法兌現期權 月薪已降至1萬

【16：10】騰訊 （00700） 績後升逾1%、京東 （09618） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升近1%，碧桂園 （02007） 跌逾7%，新秀麗 （01910） 升近一成，恒指微跌2點，收報18326點，成交1129億元。科指升0.8%，報4158點。

【16：00】恒指U盤前跌5點，報18323點。

【15：35】碧桂園 （02007） 尾市挫7%，破底低見0.76元，碧桂園服務 （06098） 跌逾2%。

【15：26】【中國經濟】大摩調低中國今明兩年經濟增長預測 政府出現政策失誤的風險相當高

【15：23】港股尾市偏軟跌5點，報18323點，科指升0.8%，報4159點。

【15：12】啤酒股造好，潤啤 （00291） 升逾4%，百威亞太 （01876） 升逾2%，青啤 （00168） 升逾3%。

【15：04】網上醫療股下挫，其中阿里健康 （00241） 跌逾7%，京東健康 （06618） 跌逾5%，平安好醫生 （01833） 跌逾3%。

【14：58】ATMXJ中，以小米 （01810） 表現最好，股價午後升逾2%，高見12.1元。騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升逾1%，京東 （09618） 逆市跌近1%。

【14：55】聯想 （00992） 跌幅收窄至1%，報7.82元，午後曾挫半成低見7.43元。

【14：44】新秀麗 （01910） 升幅擴至近一成，高見26.55元。

【14：27】騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%，恒指再轉升，最新升4點，報18333點，科指升1.1%，報4170點。

【14：21】佐丹奴 （00709） 升逾3%，高見3.32元破頂。

【14：19】恒指跌幅再次收窄至50點內，報18304點，跌25點，科指升0.7%，報4156點。

【13：36】恒指最新跌200點，報18128點，科指轉跌0.7%，報4097點。

【13：19】聯想 （00992） 績後跌幅擴大，最新跌近5%，低見7.53元。

【13：17】大市跌幅再擴至100點，報18224點，跌105點，科指升幅收窄至0.2%，報4135點。

【13：14】京東健康 （06618） 績後跌逾5%，低見47.7元。京東物流 （02618） 跌近2%，低見11.12元。

【京東健康6618】京東健康上半年純利按年升近6倍 期內收入升逾3成

【京東物流2618】京東物流上半年收入按年升逾3成 期內虧損大幅收窄

【13：11】碧桂園 （02007） 跌近5%。另外，中海外 （00688） 跌逾2%，潤地 （01109） 跌近1%，雅居樂 （03383） 跌逾1%破底，龍湖 （00960） 跌近2%。

【13：05】新秀麗 （01910） 午後升幅擴至逾7%，高見26.05元破頂。

【13：04】銀娛 （00027） 績後向好升0.2%，高見53元。

【13：04】聯想 （00992） 績後跌逾1%，低見7.73元。

【13：01】港股午後初段跌約45點，報18283點，科指升0.8%，報4159點。

【12：44】【業績｜貨櫃股】勝獅貨櫃半年少賺74.3% 連特息共派18仙

【12：44】【百度棄車？】集度網站社交平台停更新 改由「極越」出車、與吉利話事權逆轉

【12：30】【業績｜27】銀娛上半年轉賺29億元 繼2019年後重新派發中期特別息、派0.2元

【12：15】【業績｜992】聯想上季溢利下降66% 收入跌24%、毛利率創新高

【12：14】【吉利175】吉利汽車發行15億元人民幣中期票據 息率3.25厘

【12：00】恒生指數半日微跌21點，報18308點，萬八關失而復得，成交增至619億元。科指升0.9%，報4164點。騰訊 （00700） 績後低開高走升逾1%，京東 （09618） 跌逾1%，李寧 （02331） 升近5%，汽車股反彈，內房下跌，碧桂園 （02007） 跌逾3%。

【11：49】恒指轉升。

【11：46】比亞迪 （01211） 反彈逾1%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 升逾2%，廣汽 （02238） 升逾1%。蔚小理升3%至5%。

【11：40】港股中午收市前，恒指跌約33點，報18296點，科指升1.1%，報4171點。

【11：33】上證半日升0.01%，深證升0.5%，創業板指升0.7%。

【11：30】【異動股】新秀麗逆市升6% 上半年多賺逾1.7倍、否認尋求美國第二上市

【11：29】【信托危機】中植企業據報擬債務重組及售產還債 已聘請畢馬威審計資產

【11：25】李寧 （02331） 升幅擴至逾4%，高見41.15元，暫為表現最好藍籌，碧桂園 （02007） 跌逾3%，低見0.79元，藍籌最差。

【11：14】【減印花稅】A股減印花稅機率高？ 官媒引分析人士：具備調整必要性和空間

【11：08】騰訊 （00700） 升幅擴大至逾1%，高見333.2元，京東 （09618） 跌幅收窄至逾1%，高見139.1元。

【11：01】新秀麗 （01910） 最新升半成，高見25.55元。

【10：50】恒指跌幅進一步收窄至約100點內 ，報18237點，跌92點。科指轉升0.6%，報4149點。ATM轉升0.3%至0.9%。

【10：37】蔚小理向上，蔚來 （09866） 升0.7%，小鵬汽車 （09868） 升逾2%，理想汽車 （02015） 升逾3%。

【10：36】騰訊 （00700） 最新倒升0.2%，高見329.4元，今早曾低見320.6元。

【10：33】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.4%，阿里巴巴 （09988） 跌0.7%，美團 （03690） 跌0.5%。

【10：32】李寧 （02331） 股價今早破底低見38.35元後，股價反彈近3%，高見40.55元。

【10：31】大市跌幅收窄至約200點，報18125點，跌203點，科指跌0.5%，報4107點。

【10：15】港交所 （00388） 跌3%，低見287.6元。

【10：09】領展 （00823） 跌逾1%，低見38.1元。

【領展823】CEO減持後領展股價挫 王國龍：私人理財跟公司無關 非「一個人可以影響股價」

【10：03】【TVB】電視廣播挫近3% 發1.56億元可換股債券 獲基滙資本吳繼煒認購

【09：59】內險股續跌，平保 （02318） 跌逾3%，國壽 （02628） 跌逾2%，財險 （02328） 跌0.5%，太保 （02601） 跌逾2%。

【09：53】諾輝健康 （06606） 雖發澄清公告，回應沽空機構指控，惟股價仍跌逾1%，低見17.8元。

【09：49】恒生指數開市後曾跌428點，低見17900點，陷入技術性熊市，最新跌幅略收窄至約300點，報18028點，科指跌1.4%，報4064點。

【09：45】中海油 （00883） 將於今日公布業績，股價績前偏軟跌0.6%，中石油 （00857） 跌0.7%，中石化 （00386） 跌0.9%。

【09：39】三葉草生物 （02197） 逆市再造好，股價今早再升逾12%，高見1.81元。

【09：36】阿里巴巴 （09988） 跌逾3%，騰訊 （00700） 跌近2%，美團 （03690） 跌2%，京東 （09618） 跌逾4%。

【09：33】耐世特 （01316） 中期轉賺3399.3萬美元，惟股價績後挫一成，低見4.61元。

【09：32】港股開市後跌穿18000點，報17945點，跌383點。

【09：31】碧桂園 （02007） 開市後跌逾3%，早段低開0.79元。

【內房危機】碧桂園地產：三境內債兌付存重大不確定性 餘額累近48億人幣

【09：26】恒大汽車 （00708） 績跌近半成。

【恒大危機】恒大汽車白武士阿聯酋車企 背後老闆原來是中國人 並有阿聯酋皇室及浙江政府投資

【09：24】新秀麗 （01910） 績後低開逾1%。新秀麗中期純利按年增1.71倍至1.52億美元，指目前沒有尋求二次上市的計劃。

【新秀麗1910】新秀麗上半年多賺逾1.7倍 否認正尋求美國第二上市

【09：21】騰訊 （00700） 績後跌逾2%，京東 （09618） 跌逾3%，恒指低開306點，開報18023點，科指跌1.9%，報4049點。

【騰訊業績】騰訊次季表現好壞參半 收入增11%遜市場共識 經調整淨利375.48億人幣勝預期

【京東業績】京東次季收入增7.6%、經調整純利85.57億人幣 同勝預期

【09：13】期指開報17981點，跌313點。

【08：48】寶沙發展 （01069） 今早短暫停牌。

【08：40】恒指黑期跌約367點，報17937點，道指期貨跌7點，報34814點。

【07：59】【業績｜零售】周黑鴨上半年盈利大增4.5倍 派息升9%至0.12元

【07：52】【沽空機構】諾輝健康再發澄清公告 重申披露財務資料屬實準確

【07：45】【騰訊業績】騰訊管理層：年內利潤增速料快過收入 宏觀消費復甦速度或未如市場預期

【07：45】【恒大危機】恒大涉嫌信息披露違規 中證監立案

【07：45】【Morning精點】銀色債券穩獲22手︱日出康城凱柏峰III首推130伙、最平496.7萬

【07：45】港股ADR收報18038點，跌291點或1.6%。滙豐 （00005） ADR折合報59.5元，較港收市價低0.45元或0.8%。騰訊 （00700） ADR折合報317.99元，較港收市價低10.81元或3.3%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報87.23元，較港收市價低2.02元或2.3%。

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【07：30】儲局公布7月議息紀錄稱，大多數官員認為通脹風險明顯偏向上行，可能要求進一步收緊貨幣政策 ； 兩名官員要求7月按兵不動，即連續第二次會議暫停加息 ， 顯示政策制定者對於是否還需繼續加息的意見產生了分歧。道指跌180點，報34765點；標指跌33點，報4404點；納指跌156點或1.15%，報13474點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】恒指夜期跌162點 騰訊ADR跌逾2%

【石Sir一周前瞻及異動股】中糧包裝、華晨中國、山東黃金（立即收看）

責任編輯︰梁浩碩