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【美國經濟】前美財長薩默斯：美國10年債息或走高至4.75厘　料今年經濟衰退機會微

股市 08:37 2023/08/17

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【美國經濟】前美財長薩默斯：美國10年債息或走高達4.75厘　料今年經濟衰退機會微

美國前財長薩默斯（Lawrence Summers）警告，美國10年期國債孳息率可能進一步走高，未來10年平均值或達4.75厘，或遠超過去二十年的水平。

薩默斯在接受外電採訪時表示，認為10年期國債孳利率升高源於三個不同因素，一是美國通脹率的趨勢水平可能高於以往，達到2.5%。二是考慮到政府不斷膨脹的舉債需求，隨著時間推移，實際回報率可能在1.5%至2%之間。三是長期債券本身就存在期限溢價，而通常情況下，期限溢價平均約為0.75至1個百分點 。

他又指，隨著時間推移，愈來愈龐大的政府預算赤字將受到投資者關注，而他並不認為目前長期殖利率的水平已經達到峰值。如果綜合考慮到這三個因素，未來十年10年期殖利率有望上看4.75厘，而且顯然存在高於4.75厘的可能性。

美國10年期國債債息處4.26厘水平，迫近去年10月以來創下的16年新高。彭博數據顯示，過去20年裡，10年期國債平均殖利率約為2.90%。

薩默斯又稱，「我想長期利率會保持在一個較高水平，如果要押注的話，那我賭它會繼續上行，而不是下行」。

若今年見現衰退　會感非常意外

對於短期經濟前景，薩默斯稱，「我認為經濟至少還會在一段時間內保持強勁，如果2023年出現衰退，我會感到非常意外」。不過，他指，如果經濟沒有下行，那麼目前市場對聯儲局貨幣政策的預估更有可能是錯誤的。

然而，薩默斯認為美國明年經濟衰退的可能性仍然「較高」。

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編輯：姚卓然

 

宏觀分析 美股 經濟衰退 債券 美國 經濟 美國聯儲局
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