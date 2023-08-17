▲ 【美國加息】議息紀錄︰儲局官員仍憂通膨風險 暗示或需繼續加息

美國聯儲局公布7月議息紀錄，顯示儲局官員仍擔心通脹可能無法回落，暗示或需繼續提高利率。根據會議紀要，多數與會者繼續認為通脹存在重大上行風險，可能需要進一步收緊貨幣政策。

另外，一些與會者稱盡管經濟活動堅挺、勞動力市場保持強勁，但經濟繼續面臨下行風險，失業率存在上行風險。

根據會議紀要，雖然聯邦公開市場委員會（FOMC） 11個有投票權的委員7月份一致同意加息，但這個決定並未獲得大約18名委員的全體支持，有兩人支持或「本來有可能」支持維持利率不變。

會議紀錄亦傳達對美國經濟前景的樂觀看法，儲局內部經濟學家「不再預測經濟將在年底前進入溫和衰退。」不過，他們預計未來兩年的經濟增長「將低於預估潛在增速，導致失業率相對於當前水平小幅上升。」

雖然6月份公布的點陣圖顯示，多數官員傾向於年內再加息兩次，但主席鮑威爾其後強調，儲局會逐次會議作出決定。至於根據最新利率期貨顯示，9月維持利率不變的機會率，由一日前的90%略降至87.5%，再加息0.25厘的機會率，則由10%略升至12.5%。

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責任編輯︰梁浩碩