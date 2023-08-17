【業績｜零售】周黑鴨彈高3%　上半年盈利大增4.5倍　派息升9%至0.12元

▲ 【業績｜零售】周黑鴨上半年盈利大增4.5倍 派息升9%至0.12元

周黑鴨 （01458） 上半年收益按年升19.8%至14.1億元（人民幣‧下同），溢利按年大增4.5倍至約1億元。公司宣派中期股息每股公司普通股0.12元，按年9%。

周黑鴨周四（17日）早市升3.5%，報2.97元。

期內，周黑鴨總銷量增14.4%至15791噸，每張採購訂單的平均消費升4.8%至62.01元。當中，鴨及鴨副產品為主要收入來源，其收入升19.2%至11.1億元，佔總收入的78.3%。由於原輔材料價格大幅上漲，導致成本上漲，毛利率下降，公司毛利率由去年上半年的56.9%減少至今年上半年的52.5%。

上半年，公司門店總數增546間至3706間，其中自營門店1,542間，特許經營門店2,164間，覆蓋中國28個省、自治區及直轄市內的339個城市。

短期居民消費信心仍在恢復

展望未來，公司預計，短期來看，居民消費信心仍處在建立階段，消費市場仍存在較強的不確定性，整體消費復蘇仍然面臨多重困難。第二季度以來原材料價格雖有回落，但仍處於歷史高位。因此，如公司年初預計，原材料成本高企以及成都新設立加工廠預計將產生的更高成本費用可能會影響公司的盈利。但是，展望中長期，公司相信，整個消費市場將在波動中逐步恢復，在困境中堅定成長。

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編輯：姚卓然