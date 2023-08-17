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【沽空機構】諾輝健康再發澄清公告　重申披露財務資料屬實準確

股市 07:52 2023/08/17

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【沽空機構】諾輝健康再發澄清公告　重申披露財務資料屬實準確

諾輝健康 （06606） 再發澄清公告，就沽空機構的沽空報告作出進一步聲明。諾輝健康指，報告指控均為公然造假及
誤導。公司於8月16日召開電話會議，重申先前披露中的已刊發財務資料屬真實準確。另外，諾輝健康確認目前並無掌握任何須根據條例刊發的內幕消息。

諾輝健康表示，會議要點如下：

年度收入

公司截至2022年12月31日止年度的收入為7.65億元（人民幣，下同），已由公司核數師正式審核及由董事會核委員會審閱，稱就去年度收入的相關指控屬虛假且毫無依據。

常衛清的收入及已確認收入的銷量

據2022年年度報告所披露，常衛清年度收入約為3.57億元。據年度報告及自願公告所披露，截至2021年及2022年12月31日止年度以及截至2023年6月30日止六個月，已確認收入的常衛清銷量分別約為144,500單位、361,400單位及428,700單位。此外，據自願公告所披露，今年上半年通過公立醫院渠道（即三級醫院及二級醫院）銷售常衛清所得收入合共約為1450萬元，通過公立醫院渠道銷售的已確認收入的常衛清銷量約為11,300單位。與常衛清的收入及已確認收入的銷量有關的相關該
等指控屬虛假且毫無根據。

常衛清的售價

常衛清於醫院內的售價對於到醫院就診的每名患者屬公開可得資料，且實際供應價格顯著高於該報告中所聲稱的價格。據自願公告所披露，今年上半年來自醫院渠道的常衛清收入約為2.6億元，已確認收入的銷量約為172,000單位，意味每單位已確認收入的常衛清收入約為1483元。

噗噗管的收入

公司希望澄清，向政府項目的銷售從來並非噗噗管的主要銷售渠道，僅從非主要銷售渠道推斷噗噗管的收入根本屬錯誤。據2022年年度報告所披露，去年噗噗管的收入為2億元，已確認收入的銷量約為7,962,600單位。噗噗管的收入有所增長，主要歸因於直接面向消費者渠道及體檢中心每件產品收入更高。與噗噗管的收入及已確認收入的銷量有關的相關該等指控屬虛假且毫無根據。

【沽空機構】諾輝健康遭沽空機構狙擊其財務數據造假　公司反駁指控無依據　惟股價曾急挫兩成

【醫藥股】諾輝健康擬斥最多5億元回購股份

責任編輯︰梁浩碩

港股 諾輝健康（06606） 沽空
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