  • 30°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 19:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股盤前】美債息升穿4.3厘　道指期貨升77點　納指期貨升36點（不斷更新）

股市 18:32 2023/08/17

分享：

分享：

美國10年期國債升穿4.3厘，8月以來已上升了逾30個基點，同時成為全球債券下跌的關鍵驅動因素。此外，美國政府料將在未來一個季度發行更多債券，以填補不斷擴大的聯邦赤字，也對美債價格構成衝擊。最近的數據走強，道明證券駐新加坡的宏觀策略師Prashant Newnaha稱，目前債市下跌由期限更長的品種引領，突顯出市場對供應和流動性的擔憂。

美國10年期國債息率上升，暫報4.302厘；美滙指數繼續處於近期高位，暫報103.4。

美股期貨周三於盤前向好，道指期貨升77點，納指期貨升36點。美國今日將會公布上周初領失業救濟人數、費城聯儲製造業指數、CB領先指數。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【18：30】道指期貨升77點，納指期貨升36點，美債息升穿4.3厘。

【12：15】道指期貨升58點，報34879點，標指期貨升3點，報4423點，納指期貨升3點，報14945點。

【09：55】【字節跳動】紐約市禁政府設備使用TikTok　下令30天內刪App

【08：37】【美國經濟】前美財長薩默斯：美國10年債息或走高至4.75厘　料今年經濟衰退機會微

【08：21】【美國加息】議息紀錄︰儲局官員仍憂通脹風險　暗示或需繼續加息

====以下為8月16日美股市況====

儲局公布7月議息紀錄稱，大多數官員認為通脹風險明顯偏向上行，可能要求進一步收緊貨幣政策 ； 兩名官員要求7月按兵不動，即連續第二次會議暫停加息 ， 顯示政策制定者對於是否還需繼續加息的意見產生了分歧。

即睇美股收市：

點擊圖片放大
+7
+6

多數官員認為，政策滯後性帶來高度不確定性 ； 部分官員指美國經濟面臨下行風險，失業率小幅上升，惟放棄對經濟存在衰退風險的預期。

截至今晨4時（即收市），道指跌180點，報34765點；標指跌33點，報4404點；納指跌156點或1.15%，報13474點；美國10年期債息反彈，報4.271厘 ； 下一次FOMC貨幣政策會議將於9月19日至20日舉。，美滙指數重上103關，暫報103.5，升0.28%。

市場憂中國原油需求前景，油價連續第三天下跌。紐約期油收市跌1.99%，報79.38美元。倫敦布蘭特期油收跌1.7%，報83.45美元。

美國經濟數據繼續表現韌性，7月新屋開工按月升3.9%至145.2萬套，高於預期的145萬套。7月建築許可按月升0.1%至144.2萬套，低於預期的146.3萬套。

美國7月建築許可按月升0.1%至144.2萬套， 低於預期的146.3萬套，前值上修至144.1萬套。7月新屋開工按月升3.9%至145.2萬套，高於預期的145萬套，前值下修至為139.8萬套。

此外，美國7月工業生產按月升1%，遠高於市場預期0.3%。美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由7.09厘升至7.16厘，創2001年以來高，貸款申請宗數按周跌0.8%。

亞特蘭大聯儲銀行調高對第三季經濟增長的預測，由5%升至5.8%。

美債息繼續在4.2厘關之上波動，但再有大行發聲看好美債前景，滙豐固定收益研究全球主管Steven Major稱，10年期美國國債息率處於區間高端，為投資者提供了一個很好的入市點。 ，隨著投資者對聯儲會明年降息的預期降溫，Major表示，這使得該資產類別相較於股票和信用債更有競爭力。又指美國國債仍然是一種安全工具，即使惠譽下調美國評級，也應該不會影響其基本面。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：03】OpenAI收購數字產品公司Global Illuminatio。

【00：51】前美國財長薩默斯押注10年期美債收益率走高，預計未來十年均值將達4.75%

【00：51】Rosenblatt將英偉達目標價從600美元上調至800美元。英偉達（NVDA）跌0.5%，交投於437美元附近，7月14日曾漲至歷史新高480.88美元。

【00：45】國際油價跌幅擴大至1%，紐約原油期貨報80.16美元，布蘭特原油報84.02美元。

【00：41】Fastmarkets的數據顯示，自7月初以來，鎵價已飆升逾50%，預示市場供應緊張。Fastmarkets數據顯示，鎵的價格在8月9日報每公斤400美元，創2022年10月中旬以來最高。

【00：39】市場消息：安賽樂米塔爾考慮收購美國鋼鐵公司。美國鋼鐵（X）股價上漲超過4%。

【00：33】現貨黃金跌破1900美元關口，報1899.47美元，跌幅0.1%。美股開盤前30分鐘內，金價已經一度跌穿1900美元關。

【23：59】亞馬遜表示，將在Pinterest和Buzzfeed平台上顯示亞馬遜贊助產品的廣告；將對自行發貨的商戶收取費用；即便公司將面臨反壟斷訴訟，仍向客戶開徵新費用。

【23：58】PayPal將從10月起停止允許英國客戶通過其平台購買加密貨幣，以遵守有關加密貨幣的新規定。英國金融監管機構將出台更嚴格的規定，限制向英國消費者宣傳加密貨幣的方式，包括要求加密貨幣公司發布風險警告和取消「推薦朋友」獎金。

【23：41】三星電子第二季度減持荷蘭光刻機製造商阿斯麥，持股比例從1.6%降至0.7%， 《韓國經濟日報》援引業內消息來源報導，這筆交易套現約22億美元。預計三星電子將把所得款項用於投資晶片生產綫。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股升0.1%， 法股跌0.1%， 英股跌0.4%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：19】市場消息：阿里巴巴（美：BABA）擬將旗下企業協作平台釘釘從雲計算部門中獨立出來，釘釘可能不久的將來尋求獨立上市。

【21：30】道指微升11點 納指跌0.3%，英偉達升1%

【20：30】【美國經濟數據】美國30年固定按揭貸款利率升至7.16厘　創2001年以來高│7月新屋開工按月升3.9%　高於預期

【18：15】美債息回落 美期變動不大 道指期貨微跌11點

【12：28】道指期貨跌2點，報35005點，標指期貨跌1點，報4453點，納指期貨微跌不足1點，報15105點。

【10：48】【美國禁令】大摩：美限投令對股市直接影響不大　稱中國經濟表現更左右長綫資金部署

【09：27】【SPAC】VinFast在美SPAC上市首日股價大漲2.5倍　市值超寶馬平治　日前與何猶龍旗下黑桃資本合併

【08：15】【儲局官員】卡什卡利︰抗通脹雖已取得進展、但仍太高　未準備好宣布已完成加息

【07：50】【減持美債】中國進一步減持美國國債　持有規模跌至14年來最低

【05：31】【東南亞小騰訊】SEA收市瀉29%　次季收入增5.2%遜預期　CEO李小冬：續加大投資電商業務

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

====以下為8月15日美股市況====

美股尾市繼續下行， 道指一度急跌399點， 納指亦曾挫1.3%， 美國7月零售銷售由0.2%加速至0.7%，超市場預期，消閒、衣服、網購及外出飲食增長仍大，一度刺激債息及美滙指數上升，不過，惠譽可能將摩通等大銀行降評，資金避險推低債息，尾市債價略回， 美國10年期債息重上4.2厘；美滙指數一度失守103關， 尾市企103.21。

資金避險亦觸發股市下跌，由於道指成份股多銀行股，大市曾跌1.1%低見34908點， 本港時間今晨4時， 道指跌361點或逾1%， 報34946點，納指跌157點或1.1%， 報13631點， 標指跌51點或逾1.1%， 報4437點。

大型銀行股受壓，美國銀行（美：BAC）跌3.2%，摩根大通（美：JPM）跌2.5%，美國運通（美：AXP）也跌逾2.5%，富國銀行（美：WFC）跌逾2.3%，花旗集團（美：C）跌逾2%，高盛（美：GS）跌逾1.6%，摩根士丹利（美：MS）跌逾1.3%。

焦點股方面，英偉達（美：NVDA）曾升逾3.4%， 高見452.68美元，尾市回吐大部分升幅， 僅升0.4%。

美國10年期國債息升穿4.2厘關口，摩根大通策略師指，名義債息升至接近9個月高點，估值顯得適度便宜。預計10年期國債的表現將優30年期國債，導致這部分國債息率曲線會變得陡峭，現時是買入美債的機會。

聯儲局周一公布新建議，可能要求地區銀行達到較高資本水平。明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，支持儲局的新舉措，政策朝着正確方向邁進，甚至應把資本要求調得更高。卡什卡里稱，聯儲局倘若進一步加息，地區銀行面對的風險將更大。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：00】納斯達克金龍中國指數初步收跌1.9%，比特數字和天境生物跌超6%，蔚來汽車、高途教育跌超5%，B站和老虎證券等跌超4%，拼多多跌超3%，京東跌約2%，理想汽車漲約1.7%，名創優品漲超3%，億咖通科技漲超10%。

【03：27】美股延續下跌，道指下跌1%，納指、標普500指數均跌超1.1%。

【03：10】私募股權投資公司TPG資本與安永接洽，希望購買其諮詢部門股份。據TPG概述，這項債務和股權交易計劃將諮詢部門從安永的審計業務中分離出來。

【02：44】市場消息：美國正在與烏克蘭就增加替代糧食路線進行談判。

【02：34】紐約 9月原油期貨結算價收跌1.52美元，跌幅1.84%，報80.99美元/桶。布蘭特10月原油期貨收跌1.32美元，跌幅1.53%，報84.89美元/桶。

【02：26】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.45%，報1935.2美元/盎司。

【01：27】美國多位國會議員就美國證券交易委員會（SEC）批准數字資產公司Prometheum作為首個特殊目的經紀交易商一事對其發起質詢。

【00：39】美國銀行全球研究部稱，維持2024年布蘭特原油均價為90美元/桶的預測不變，因更高價格需要更大規模的供應削減或中斷，或者更強勁的需求。

【00：27】谷歌將擴大人工智能（AI）工具在網絡搜索領域的應用。

【23：39】歐股收市下跌， 德股跌0.9%， 法股跌1.1%， 英股跌1.6%， 泛歐STOXX 600指數跌0.9%

【23：27】福特汽車在土耳其合資公司Otomotiv計劃在境外發售最多5億歐元債券。

【23：21】越南電動汽車生產商VinFast完成與特殊目的收購公司（SPAC）Black Spade Acquisition合併交易，已於8月15日開始在納斯達克交易，其股價（VFS）一度上漲129.66%，最高觸及24美元。

【23：09】市場消息：俄羅斯討論恢復資本管制以遏制盧布貶值。

【23：05】道指跌293點 納指跌0.7%，英偉達升1%

【22：35】資金避險，道指跌313點，納指跌1%

【22：04】紐約原油期貨下跌2.4%，刷新8月8日以來低點至80.49美元/桶。布蘭特原油跌幅達1.5%，報84.91美元/桶。

【21：30】美消費數據佳對撼美國大銀行降級憂慮 資金避險 道指跌146點

【20：55】【美國經濟數據】美國7月零售銷售按月升0.7%　高於預期│7月進口價格指數按年跌4.4%　跌幅少於預期

【20：35】【電動車】理想汽車CEO：預計10月份解決零部件產能瓶頸

【20：29】【美股業績】家得寶次季業績略勝預期、惟大額消費仍審慎　維持全年業績指引

【18：45】美債息升穿4.2厘 道指期貨跌229點、納指期貨跌0.6%

【18：21】【全球經濟】去年全球財富錄14年來首次下跌　香港人平均財富僅次瑞士美國

【17：55】【業績｜中概股】騰訊音樂次季收入5.5%、經調整純利15.3億人幣　上季末推新服務助用戶體驗、但料影響年內收入

【17：05】【俄羅斯加息】俄羅斯緊急加息350點子至12厘　阻止貨幣俄羅斯盧布持續下跌

【15：28】【NVDA】NVIDIA單日反彈7%、石油大國據報掃芯片　沙特阿拉伯、阿聯酋加入AI競賽

【14：57】【TSLA】Tesla據報正於內地組建自動駕駛團隊　工程師抵華進行培訓

【12：26】道指期貨升15點，報35386點，標指期貨升9點，報4515點，納指期貨升52點或0.3%，報15322點。

【12：21】【TSLA】Tesla美國引入基本續航版Model S、X　入場價低1萬美元、香港有得睇無得買

【12：05】【NFLX】Netflix即日起於電視及電腦測試其遊戲　僅限加拿大及英國部分訂戶

【11：35】【SPAC】何猶龍旗下黑桃與越南電動車企VinFast Auto合併　將於紐交所退市

【09：56】【日本GDP】日本第二季經濟增長6%、遠勝預期　出口強勁惟私人消費開支跌0.5%

【08：12】【對沖基金】美國多間對沖基金次季減持中概股　部分更清倉阿里巴巴

【08：11】【美國經濟】耶倫︰中國增長放緩是美國經濟的「風險因素」　對美國前景感覺仍非常好

【07：56】【沽注一擲原型】Michael Burry清倉京東、阿里巴巴　首季仍是前兩大重倉股

【06：29】【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　特斯拉曾跌4%

====以下為8月14日美股市況====

投資者關注多家重要零售商的業績與7月零售銷售數據 ，大型科企股受捧，美股個別發展 ，納指向好，道指則反覆靠穩，10年債息撲4.2厘 。

即睇美股收市：

截至今晨4時（即收市），道指升26點，報35307點；標指升25點，報4489點；納指升143點或1%，報13788點。10年期債息升至4.193厘。

Tesla（美：TSLA；特斯拉）再打減價戰，內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元，特斯拉股價一度跌逾3.6%至，最新跌1.2%。另一隻近期焦點股英偉達（美：NVDA）獲大摩唱好受惠AI，股價升逾7%。

路透報道，美國部分對沖基金在第二季減持中國概念股持股。Coatue Management減持阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、京東 （09618） 、理想汽車 （02015） 、拼多多等中概股。另有2間對沖基金D1 Capital Partners，以及Moore Capital Management皆出售全部阿里持股。

由於憂慮中國房地產及信託產品風險，波及滙市，人民幣面對走資壓力，跌至去年11月低位，離岸人民幣退守7.3，不過，市場亦憂慮這水平會引來中央出手干預，人幣跌幅收窄。

紐約聯儲銀行調查顯示，7月美國消費者一年期通脹預期由3.8%，下降至3.5%，創2021年4月以來新低水平 ， 為連續第4個月下降。消費者對三年期和五年期的通脹預期也下降，均由3%跌至2.9%。

另一方面 ， 阿根廷大選的初選初步結果意外，極右翼政黨候選人哈維爾米萊（Javier Milei）獲最多選票。阿根廷出現「股債滙三殺」，政府將披索滙率貶值18%，央行緊急加息21個百分點，由97%升至118%。阿根廷股市重挫，MERVAL指數以美元計價一度下跌14%。

由於憂慮中國房地產及信託產品風險，波及滙市，人民幣面對走資壓力，跌至去年11月低位，離岸人民幣退守7.3 ； 不過，市場亦憂慮這水平會引來中央出手干預，人幣跌幅收窄。

美國本周焦點，將落於FOMC會議紀要及美國零售數據。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦FOMC會議紀要及美國零售數據　專家料美股短綫反覆（附數據表）

即市走勢︰

【02：01】美國聯邦存款保險公司主席格倫伯格：美國正在考慮讓銀行發行長期債券以提高穩定性。

【01：50】紐約10月黃金期貨收跌0.13%，報1925.20美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.13%，報1944.00美元/盎司。

【01：04】市場消息：Netflix（美：NFLX）正在加拿大及英國測試在電視、個人電腦及蘋果Mac電腦上的遊戲功能。

【01：01】市場消息：瑞銀集團將支付14.35億美元，以和解美國司法部因住宅地產抵押貸款支持證券（RMBS）問題而對其提出的所有民事指控。

【00：28】紐約期油跌幅擴大至1%，報81.71美元/桶；布蘭特原油跌近1%，報85.45美元/桶。

【23：50】英偉達漲幅擴大至5%。

【23：35】高盛：預計美國零售汽油價格將在2024年前平均為每加侖3.6美元

【23：30】歐股收市個別發展， 德國DAX 30指數收漲0.5%，法國股指收漲0.1%，英國股指收跌0.2%。泛歐STOXX 600指數升0.2%

【23：00】美國紐約聯儲：美國消費者一年期通脹預期由3.8%下降至3.5%，創2021年4月以來新低。三年期通脹預期由3%下降至2.9%。

【22：58】美國三大股指悉數上漲，標指漲0.39%，納指漲0.7%。蘋果漲0.9%，特斯拉則仍然跌1.1%。

【21：30】道指高開20點，報35301點，納指跌0.3%，報13599點，標指跌8點，報4455點。

【18：20】道指期貨升59點，納指期貨升0.4%，標指期貨升10點。

【16：55】【SoftBank】軟銀據報考慮收購願景基金1號手持 25% Arm

【16：30】【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？　比亞迪全日瀉6%

【14：38】【AI浪潮】OpenAI陷破產危機？　郭明錤：毋須擔心AI趨勢受影響、關心兩大事件

【12：21】道指期貨跌67點，報35284點，標指期貨跌8點，報4472點，納指期貨跌33點或0.2%，報15062點。

【12：12】【大戶持倉】索羅斯次季轉態投AI股英偉達、微軟？　加碼債券ETF、看跌QQQ和SPY

【11：06】【日圓走勢】日圓逼近去年日央行入市干預區域　兌美元曾見145水平、兌港元跌穿5.39算

【08：28】【美國減息】高盛︰預計儲局不再加息　明年第二季起開始減息

【07：30】美國7月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，按月表現加速，顯示通脹再度加速上行。美股上周五個別發展， 道指早段在保險及藥企帶動下，曾升178點，中段升幅收窄， 標指及納指曾跌0.6%及0.9%。道指上周五最終收升105點或0.3%，報35281點；納指跌93點或0.7%， 報13644點；標指跌4點， 報4464點。

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

 

美股 港股 標準普爾500指數 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 ADR 美國聯儲局
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【內房危機】融創中國出售3地產項目　逾12億人民幣全用於抵債或項目建設支出

下一篇文章

【業績│軟件股】金蝶國際半年淨虧損收窄至2.84億元、不派息　雲服務業務佔收入八成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【保險代理商拖糧？】市傳拖付並分期出糧　環一：技術問題、短期內按計劃發放
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款