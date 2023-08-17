【美股市況】經濟數據強勁　道指升103點　納指跌0.2%，Tesla再跌1%見逾2月低（不斷更新）

最新美國經濟數據印證聯儲會對經濟的判斷，美國上周首次申領失業救濟金人數由上周25萬回落至23.9萬，略低於預期24萬，顯示勞動力市場仍未顯著放緩。截至8月5日止當周，連續申領失業救濟金人數則上升至171.6萬，高於預期170萬。

美國8月費城聯準會企業展望出乎意料地升至12，遠高於預期負10，為去年4月以來新高，7月數字為負13.5，反映經濟並未進入衰退步伐。

美股周三於開市向好，道指升74點，納指升38點或0.3%。焦點股方面，特斯拉（美：TSLA，Tesla）再跌逾1%，暫報222.68美元。

美國10年期國債息率上升，暫報4.302厘；美滙指數繼續處於近期高位，暫報103.4。

美國10年期國債息8月以來已上升了逾30個基點，同時成為全球債券下跌的關鍵驅動因素。此外，美國政府料將在未來一個季度發行更多債券，以填補不斷擴大的聯邦赤字，也對美債價格構成衝擊。最近的數據走強，道明證券駐新加坡的宏觀策略師Prashant Newnaha稱，目前債市下跌由期限更長的品種引領，突顯出市場對供應和流動性的擔憂。

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即市走勢︰

【22：10】道指升103點 納指跌0.2%，Tesla再跌1%見逾2月低

【21：30】經濟數據靠穩 美債息衝4.3厘 道指升74點 納指升0.3%

【18：30】道指期貨升77點，納指期貨升36點，美債息升穿4.3厘。

【12：15】道指期貨升58點，報34879點，標指期貨升3點，報4423點，納指期貨升3點，報14945點。

【09：55】【字節跳動】紐約市禁政府設備使用TikTok 下令30天內刪App

【08：37】【美國經濟】前美財長薩默斯：美國10年債息或走高至4.75厘 料今年經濟衰退機會微

【08：21】【美國加息】議息紀錄︰儲局官員仍憂通脹風險 暗示或需繼續加息

====以下為8月16日美股市況====

儲局公布7月議息紀錄稱，大多數官員認為通脹風險明顯偏向上行，可能要求進一步收緊貨幣政策 ； 兩名官員要求7月按兵不動，即連續第二次會議暫停加息 ， 顯示政策制定者對於是否還需繼續加息的意見產生了分歧。

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多數官員認為，政策滯後性帶來高度不確定性 ； 部分官員指美國經濟面臨下行風險，失業率小幅上升，惟放棄對經濟存在衰退風險的預期。

截至今晨4時（即收市），道指跌180點，報34765點；標指跌33點，報4404點；納指跌156點或1.15%，報13474點；美國10年期債息反彈，報4.271厘 ； 下一次FOMC貨幣政策會議將於9月19日至20日舉。，美滙指數重上103關，暫報103.5，升0.28%。

市場憂中國原油需求前景，油價連續第三天下跌。紐約期油收市跌1.99%，報79.38美元。倫敦布蘭特期油收跌1.7%，報83.45美元。

美國經濟數據繼續表現韌性，7月新屋開工按月升3.9%至145.2萬套，高於預期的145萬套。7月建築許可按月升0.1%至144.2萬套，低於預期的146.3萬套。

美國7月建築許可按月升0.1%至144.2萬套， 低於預期的146.3萬套，前值上修至144.1萬套。7月新屋開工按月升3.9%至145.2萬套，高於預期的145萬套，前值下修至為139.8萬套。

此外，美國7月工業生產按月升1%，遠高於市場預期0.3%。美國按揭銀行家協會（Mortgage Bankers Association，MBA）公布，30年固定按揭貸款利率由7.09厘升至7.16厘，創2001年以來高，貸款申請宗數按周跌0.8%。

亞特蘭大聯儲銀行調高對第三季經濟增長的預測，由5%升至5.8%。

美債息繼續在4.2厘關之上波動，但再有大行發聲看好美債前景，滙豐固定收益研究全球主管Steven Major稱，10年期美國國債息率處於區間高端，為投資者提供了一個很好的入市點。 ，隨著投資者對聯儲會明年降息的預期降溫，Major表示，這使得該資產類別相較於股票和信用債更有競爭力。又指美國國債仍然是一種安全工具，即使惠譽下調美國評級，也應該不會影響其基本面。

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即市走勢︰

【01：03】OpenAI收購數字產品公司Global Illuminatio。

【00：51】前美國財長薩默斯押注10年期美債收益率走高，預計未來十年均值將達4.75%

【00：51】Rosenblatt將英偉達目標價從600美元上調至800美元。英偉達（NVDA）跌0.5%，交投於437美元附近，7月14日曾漲至歷史新高480.88美元。

【00：45】國際油價跌幅擴大至1%，紐約原油期貨報80.16美元，布蘭特原油報84.02美元。

【00：41】Fastmarkets的數據顯示，自7月初以來，鎵價已飆升逾50%，預示市場供應緊張。Fastmarkets數據顯示，鎵的價格在8月9日報每公斤400美元，創2022年10月中旬以來最高。

【00：39】市場消息：安賽樂米塔爾考慮收購美國鋼鐵公司。美國鋼鐵（X）股價上漲超過4%。

【00：33】現貨黃金跌破1900美元關口，報1899.47美元，跌幅0.1%。美股開盤前30分鐘內，金價已經一度跌穿1900美元關。

【23：59】亞馬遜表示，將在Pinterest和Buzzfeed平台上顯示亞馬遜贊助產品的廣告；將對自行發貨的商戶收取費用；即便公司將面臨反壟斷訴訟，仍向客戶開徵新費用。

【23：58】PayPal將從10月起停止允許英國客戶通過其平台購買加密貨幣，以遵守有關加密貨幣的新規定。英國金融監管機構將出台更嚴格的規定，限制向英國消費者宣傳加密貨幣的方式，包括要求加密貨幣公司發布風險警告和取消「推薦朋友」獎金。

【23：41】三星電子第二季度減持荷蘭光刻機製造商阿斯麥，持股比例從1.6%降至0.7%， 《韓國經濟日報》援引業內消息來源報導，這筆交易套現約22億美元。預計三星電子將把所得款項用於投資晶片生產綫。

【23：35】歐股收市個別發展， 德股升0.1%， 法股跌0.1%， 英股跌0.4%， 泛歐STOXX 600指數跌0.1%

【23：19】市場消息：阿里巴巴（美：BABA）擬將旗下企業協作平台釘釘從雲計算部門中獨立出來，釘釘可能不久的將來尋求獨立上市。

【21：30】道指微升11點 納指跌0.3%，英偉達升1%

【20：30】【美國經濟數據】美國30年固定按揭貸款利率升至7.16厘 創2001年以來高│7月新屋開工按月升3.9% 高於預期

【18：15】美債息回落 美期變動不大 道指期貨微跌11點

【12：28】道指期貨跌2點，報35005點，標指期貨跌1點，報4453點，納指期貨微跌不足1點，報15105點。

【10：48】【美國禁令】大摩：美限投令對股市直接影響不大 稱中國經濟表現更左右長綫資金部署

【09：27】【SPAC】VinFast在美SPAC上市首日股價大漲2.5倍 市值超寶馬平治 日前與何猶龍旗下黑桃資本合併

【08：15】【儲局官員】卡什卡利︰抗通脹雖已取得進展、但仍太高 未準備好宣布已完成加息

【07：50】【減持美債】中國進一步減持美國國債 持有規模跌至14年來最低

【05：31】【東南亞小騰訊】SEA收市瀉29% 次季收入增5.2%遜預期 CEO李小冬：續加大投資電商業務

====以下為8月15日美股市況====

美股尾市繼續下行， 道指一度急跌399點， 納指亦曾挫1.3%， 美國7月零售銷售由0.2%加速至0.7%，超市場預期，消閒、衣服、網購及外出飲食增長仍大，一度刺激債息及美滙指數上升，不過，惠譽可能將摩通等大銀行降評，資金避險推低債息，尾市債價略回， 美國10年期債息重上4.2厘；美滙指數一度失守103關， 尾市企103.21。

資金避險亦觸發股市下跌，由於道指成份股多銀行股，大市曾跌1.1%低見34908點， 本港時間今晨4時， 道指跌361點或逾1%， 報34946點，納指跌157點或1.1%， 報13631點， 標指跌51點或逾1.1%， 報4437點。

大型銀行股受壓，美國銀行（美：BAC）跌3.2%，摩根大通（美：JPM）跌2.5%，美國運通（美：AXP）也跌逾2.5%，富國銀行（美：WFC）跌逾2.3%，花旗集團（美：C）跌逾2%，高盛（美：GS）跌逾1.6%，摩根士丹利（美：MS）跌逾1.3%。

焦點股方面，英偉達（美：NVDA）曾升逾3.4%， 高見452.68美元，尾市回吐大部分升幅， 僅升0.4%。

美國10年期國債息升穿4.2厘關口，摩根大通策略師指，名義債息升至接近9個月高點，估值顯得適度便宜。預計10年期國債的表現將優30年期國債，導致這部分國債息率曲線會變得陡峭，現時是買入美債的機會。

聯儲局周一公布新建議，可能要求地區銀行達到較高資本水平。明尼阿波利斯聯儲銀行總裁卡什卡里（Neel Kashkari）表示，支持儲局的新舉措，政策朝着正確方向邁進，甚至應把資本要求調得更高。卡什卡里稱，聯儲局倘若進一步加息，地區銀行面對的風險將更大。

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即市走勢︰

【04：00】納斯達克金龍中國指數初步收跌1.9%，比特數字和天境生物跌超6%，蔚來汽車、高途教育跌超5%，B站和老虎證券等跌超4%，拼多多跌超3%，京東跌約2%，理想汽車漲約1.7%，名創優品漲超3%，億咖通科技漲超10%。

【03：27】美股延續下跌，道指下跌1%，納指、標普500指數均跌超1.1%。

【03：10】私募股權投資公司TPG資本與安永接洽，希望購買其諮詢部門股份。據TPG概述，這項債務和股權交易計劃將諮詢部門從安永的審計業務中分離出來。

【02：44】市場消息：美國正在與烏克蘭就增加替代糧食路線進行談判。

【02：34】紐約 9月原油期貨結算價收跌1.52美元，跌幅1.84%，報80.99美元/桶。布蘭特10月原油期貨收跌1.32美元，跌幅1.53%，報84.89美元/桶。

【02：26】紐約12月黃金期貨結算價收跌0.45%，報1935.2美元/盎司。

【01：27】美國多位國會議員就美國證券交易委員會（SEC）批准數字資產公司Prometheum作為首個特殊目的經紀交易商一事對其發起質詢。

【00：39】美國銀行全球研究部稱，維持2024年布蘭特原油均價為90美元/桶的預測不變，因更高價格需要更大規模的供應削減或中斷，或者更強勁的需求。

【00：27】谷歌將擴大人工智能（AI）工具在網絡搜索領域的應用。

【23：39】歐股收市下跌， 德股跌0.9%， 法股跌1.1%， 英股跌1.6%， 泛歐STOXX 600指數跌0.9%

【23：27】福特汽車在土耳其合資公司Otomotiv計劃在境外發售最多5億歐元債券。

【23：21】越南電動汽車生產商VinFast完成與特殊目的收購公司（SPAC）Black Spade Acquisition合併交易，已於8月15日開始在納斯達克交易，其股價（VFS）一度上漲129.66%，最高觸及24美元。

【23：09】市場消息：俄羅斯討論恢復資本管制以遏制盧布貶值。

【23：05】道指跌293點 納指跌0.7%，英偉達升1%

【22：35】資金避險，道指跌313點，納指跌1%

【22：04】紐約原油期貨下跌2.4%，刷新8月8日以來低點至80.49美元/桶。布蘭特原油跌幅達1.5%，報84.91美元/桶。

【21：30】美消費數據佳對撼美國大銀行降級憂慮 資金避險 道指跌146點

【20：55】【美國經濟數據】美國7月零售銷售按月升0.7% 高於預期│7月進口價格指數按年跌4.4% 跌幅少於預期

【20：35】【電動車】理想汽車CEO：預計10月份解決零部件產能瓶頸

【20：29】【美股業績】家得寶次季業績略勝預期、惟大額消費仍審慎 維持全年業績指引

【18：45】美債息升穿4.2厘 道指期貨跌229點、納指期貨跌0.6%

【18：21】【全球經濟】去年全球財富錄14年來首次下跌 香港人平均財富僅次瑞士美國

【17：55】【業績｜中概股】騰訊音樂次季收入5.5%、經調整純利15.3億人幣 上季末推新服務助用戶體驗、但料影響年內收入

【17：05】【俄羅斯加息】俄羅斯緊急加息350點子至12厘 阻止貨幣俄羅斯盧布持續下跌

【15：28】【NVDA】NVIDIA單日反彈7%、石油大國據報掃芯片 沙特阿拉伯、阿聯酋加入AI競賽

【14：57】【TSLA】Tesla據報正於內地組建自動駕駛團隊 工程師抵華進行培訓

【12：26】道指期貨升15點，報35386點，標指期貨升9點，報4515點，納指期貨升52點或0.3%，報15322點。

【12：21】【TSLA】Tesla美國引入基本續航版Model S、X 入場價低1萬美元、香港有得睇無得買

【12：05】【NFLX】Netflix即日起於電視及電腦測試其遊戲 僅限加拿大及英國部分訂戶

【11：35】【SPAC】何猶龍旗下黑桃與越南電動車企VinFast Auto合併 將於紐交所退市

【09：56】【日本GDP】日本第二季經濟增長6%、遠勝預期 出口強勁惟私人消費開支跌0.5%

【08：12】【對沖基金】美國多間對沖基金次季減持中概股 部分更清倉阿里巴巴

【08：11】【美國經濟】耶倫︰中國增長放緩是美國經濟的「風險因素」 對美國前景感覺仍非常好

【07：56】【沽注一擲原型】Michael Burry清倉京東、阿里巴巴 首季仍是前兩大重倉股

【06：29】【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？ 特斯拉曾跌4%

====以下為8月14日美股市況====

投資者關注多家重要零售商的業績與7月零售銷售數據 ，大型科企股受捧，美股個別發展 ，納指向好，道指則反覆靠穩，10年債息撲4.2厘 。

即睇美股收市：

截至今晨4時（即收市），道指升26點，報35307點；標指升25點，報4489點；納指升143點或1%，報13788點。10年期債息升至4.193厘。

Tesla（美：TSLA；特斯拉）再打減價戰，內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元，特斯拉股價一度跌逾3.6%至，最新跌1.2%。另一隻近期焦點股英偉達（美：NVDA）獲大摩唱好受惠AI，股價升逾7%。

路透報道，美國部分對沖基金在第二季減持中國概念股持股。Coatue Management減持阿里巴巴 （09988） 、百度 （09888） 、京東 （09618） 、理想汽車 （02015） 、拼多多等中概股。另有2間對沖基金D1 Capital Partners，以及Moore Capital Management皆出售全部阿里持股。

由於憂慮中國房地產及信託產品風險，波及滙市，人民幣面對走資壓力，跌至去年11月低位，離岸人民幣退守7.3，不過，市場亦憂慮這水平會引來中央出手干預，人幣跌幅收窄。

紐約聯儲銀行調查顯示，7月美國消費者一年期通脹預期由3.8%，下降至3.5%，創2021年4月以來新低水平 ， 為連續第4個月下降。消費者對三年期和五年期的通脹預期也下降，均由3%跌至2.9%。

另一方面 ， 阿根廷大選的初選初步結果意外，極右翼政黨候選人哈維爾米萊（Javier Milei）獲最多選票。阿根廷出現「股債滙三殺」，政府將披索滙率貶值18%，央行緊急加息21個百分點，由97%升至118%。阿根廷股市重挫，MERVAL指數以美元計價一度下跌14%。

由於憂慮中國房地產及信託產品風險，波及滙市，人民幣面對走資壓力，跌至去年11月低位，離岸人民幣退守7.3 ； 不過，市場亦憂慮這水平會引來中央出手干預，人幣跌幅收窄。

美國本周焦點，將落於FOMC會議紀要及美國零售數據。

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焦點新聞︰

【外圍一周前瞻】聚焦FOMC會議紀要及美國零售數據 專家料美股短綫反覆（附數據表）

即市走勢︰

【02：01】美國聯邦存款保險公司主席格倫伯格：美國正在考慮讓銀行發行長期債券以提高穩定性。

【01：50】紐約10月黃金期貨收跌0.13%，報1925.20美元/盎司。12月黃金期貨收跌0.13%，報1944.00美元/盎司。

【01：04】市場消息：Netflix（美：NFLX）正在加拿大及英國測試在電視、個人電腦及蘋果Mac電腦上的遊戲功能。

【01：01】市場消息：瑞銀集團將支付14.35億美元，以和解美國司法部因住宅地產抵押貸款支持證券（RMBS）問題而對其提出的所有民事指控。

【00：28】紐約期油跌幅擴大至1%，報81.71美元/桶；布蘭特原油跌近1%，報85.45美元/桶。

【23：50】英偉達漲幅擴大至5%。

【23：35】高盛：預計美國零售汽油價格將在2024年前平均為每加侖3.6美元

【23：30】歐股收市個別發展， 德國DAX 30指數收漲0.5%，法國股指收漲0.1%，英國股指收跌0.2%。泛歐STOXX 600指數升0.2%

【23：00】美國紐約聯儲：美國消費者一年期通脹預期由3.8%下降至3.5%，創2021年4月以來新低。三年期通脹預期由3%下降至2.9%。

【22：58】美國三大股指悉數上漲，標指漲0.39%，納指漲0.7%。蘋果漲0.9%，特斯拉則仍然跌1.1%。

【21：30】道指高開20點，報35301點，納指跌0.3%，報13599點，標指跌8點，報4455點。

【18：20】道指期貨升59點，納指期貨升0.4%，標指期貨升10點。

【16：55】【SoftBank】軟銀據報考慮收購願景基金1號手持 25% Arm

【16：30】【TSLA減價】內地Tesla Model Y長續航版跌穿30萬元關、再啟減價戰？ 比亞迪全日瀉6%

【14：38】【AI浪潮】OpenAI陷破產危機？ 郭明錤：毋須擔心AI趨勢受影響、關心兩大事件

【12：21】道指期貨跌67點，報35284點，標指期貨跌8點，報4472點，納指期貨跌33點或0.2%，報15062點。

【12：12】【大戶持倉】索羅斯次季轉態投AI股英偉達、微軟？ 加碼債券ETF、看跌QQQ和SPY

【11：06】【日圓走勢】日圓逼近去年日央行入市干預區域 兌美元曾見145水平、兌港元跌穿5.39算

【08：28】【美國減息】高盛︰預計儲局不再加息 明年第二季起開始減息

【07：30】美國7月生產者價格指數（PPI）漲幅超預期，按月表現加速，顯示通脹再度加速上行。美股上周五個別發展， 道指早段在保險及藥企帶動下，曾升178點，中段升幅收窄， 標指及納指曾跌0.6%及0.9%。道指上周五最終收升105點或0.3%，報35281點；納指跌93點或0.7%， 報13644點；標指跌4點， 報4464點。

美股上周動態，詳情請看︰【美股收市】美通脹憂慮升溫 道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩