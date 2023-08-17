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【騰訊業績】騰訊管理層：年內利潤增速料快過收入　宏觀消費復甦速度或未如市場預期

股市 07:00 2023/08/17

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內地科網龍頭騰訊   （00700） 次季遊戲收入增幅遜預期，但整體經調整純利勝市場共識。騰訊管理層在投資者會議上表示，上季內地遊戲收入按年持平，並非缺乏新遊戲，而是發布較少高度商業化內容，預計第三季將恢復按年增長，又預計年內利潤增速會快過收入增長。

騰訊首席戰略官James Mitchell表示，上季多款遊戲正發展為長青款，現時手遊《金鏟鏟之戰》在6月份DAU（月均活躍用戶）超過1500萬；《Arena Breakout》次季DAU創新高，而《英雄聯盟》及《王者榮耀》用戶及變現表現仍然非常健康。另外，上季休閒遊戲平台小遊戲造好，超過100小遊戲上季流水超過1000萬元。

騰訊次季表現好壞參半　收入增11%遜市場共識　經調整淨利375.48億人幣勝預期，看【下一頁】

增值服務結構改善

騰訊增值服務次季毛利率為54%，按年高3.4個百分點，Mitchell解釋，主要反映收入結構改善，快速增長的休閒遊戲平台小遊戲毛利率高於傳統遊戲，同時騰訊減少來自低毛利率的直播收入。Mitchell補充，現時小遊戲未有直接反映到內地遊戲收入，而是貢獻到社交網絡收入分部。

問及宏觀經濟影響，騰訊總裁劉熾平表示，消費正從疫後復甦，但可能不會像市場預期般那麼快，現時政府正推出一系列政策措施推動經濟增長，相信由實施到生效需時，目前騰訊實現強勁而穩定收入增長，「我們在困難時期制定了非常嚴格的紀律，現時我們整體定位非常好」。

廣告業務對宏觀反應並不明顯

Mitchell提到，理論上，宏觀面臨挑戰環境下，消費者會轉向低消費，對遊戲行業相當有利，廣告業務對宏觀環境、淨出口、房地產價格反應並不明顯，但對消費支出較敏感，然而目前視頻號變現潛力仍然龐大，對年內表現有信心；不過，金融科技下的支付業務則較會受到宏觀經濟波動影響。

Mitchell強調，隨着騰訊增加視頻號及小遊戲等高利潤率業務，縮減部分低利潤率的雲業務，直播娛樂，同時繼續嚴控開支，相信下半年及今年利潤增長速度將繼續快於收入增長。

預計AI 收入粘性高

內地科網巨企相繼插旗人工智能（AI）行業，劉熾平稱，很多其他行業會受益於AI及大模型，包括旅遊、公共服務、金融機構、零售企業、工業企業及中型互聯網公司，尤期擁有數據及高用戶參與度企業。

劉熾平預計，中小企也會受益，但料認為他們不會自建模型，而是利用API 方式接入使用已經訓練好的模型。劉熾平稱，AI相關業務料利潤率及收入穩定度較高，因為若產品將被內置到企業客戶後端系統，融入到對方與自家客戶交流的話，這將更具粘性。劉熾平又透露，騰訊旗下遊戲、雲、金融科技部門已開始測試使用人工智能（AI）模型。

劉熾平：完全支持網信辦意見稿

劉熾平稱，最近內地政府多次重申民企及平台經濟的突出作用，並冀促進平台企業健康可持續發展，此前監管機構也表明，他們已經結束對金融科技行業紀律處分，未來監管機構會走向監管常態化，同時支持和鼓勵平台經濟體繼續在普惠金融方面努力。

網信辦今月起草《移動互聯網未成年人模式建設指南（徵求意見稿）》，劉熾平稱，騰訊完全支持這項政策，其產品早已實施強制保護措施，「實際上甚至比（網信辦）建議的嚴格得多」，他稱，青少年模式下，視頻號限制在每日40分鐘，為網信辦文件建議時長下限，預計文件不會對業務產生重大影響，因為實際上未成年人產生的收入很少。

相關文章：

【分析】騰訊業績首次無提《王者榮耀》　第三季本土遊戲收入目標有可能按季下跌

【騰訊700】騰訊繼續收緊隊形　僱員按季少1718人　按年少6212人

編輯：李哲毅

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