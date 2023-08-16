【TVB】電視廣播發1.56億元可換股債券　獲基滙資本吳繼煒認購

活躍於地產界的吳繼煒染指電視行業，由其牽頭的Cardy Oval Limited與電視廣播 （00511） 訂立5年期1.56億元可換股債券認購協議，該批可換股債券將按3.5%的年利率計息，期限為5年。Cardy Oval Limited 有權以初步換股價每股4.45元轉換該批可換股債券為本公司股份，較周三收市價3.93元高出13.2%。

倘若Cardy Oval Limited 悉數轉換可換股債券，TVB將向吳繼煒發行3,505.6萬股新股，佔公司擴大後已發行股本7.41%，原有大股東CMC Group持股比例，則由22.09%攤薄至20.46%。

Cardy Oval Limited董事吳繼煒同時是基滙資本的創辦人，該公司為房地產私募基金，在全球各地主力投資房地產項目。他表示，自己作為一名紮根香港的投資者，致力促進本土市場增長。是次投資源於其對香港戰略位置所帶來的廣闊機遇抱持樂觀態度。

公司指，是次發行可換股債券獲得款項淨額為1.552億元，將用於一般公司用途。於轉換任何可換股債券後，投資者將成為股東，這將進一步加強公司的股東基礎並使其多元化。

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編輯：葉志偉