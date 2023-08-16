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【新秀麗1910】新秀麗上半年多賺逾1.7倍　市傳公司正尋求美國第二上市

股市 22:27 2023/08/16

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新秀麗（01910.HK）公布，上半年銷售淨額按年升39.8%至17.76億（美元，下同），中期純利按年急增1.71倍至1.52億美元。業績公布後，市場傳出公司正在探索美國第二上市的可能性，希望擴大投資者基礎，惟公司其後否認相關報道，指目前沒有尋求二次上市的計劃。

旅遊相關銷售按年增4成

集團上半年17.76億美元的銷售淨額中，旅遊相關銷售淨額按年升44%至11.73億美元，佔總銷售超過6成。上半年經調整EBIDTA按年增長71%至3.34億美元，期內毛利率按年升3.1個百分點至58.8%。按年增3.1個百分點。

公司指上半年共開設32家新零售店，增速較去年同期的19家加快，受惠中國市場重新開放，亞洲區銷售淨額復甦顯著加速；又透露7月銷售淨額出現良好勢頭，主要受惠由於北美洲及歐洲被積壓的強勁需求、中國及亞洲其他主要市場近期重新開放，以及國際航班數量持續復甦。

擬明年恢復派息

新秀麗計劃下半年持續增加資本開支及軟件支出，以升級及擴充零售店群推動銷售增長，同時預期，中國出境旅遊的復甦將於未來數月加速，推動公司亞洲、歐洲及北美洲的銷售淨額進一步增長。

此外，集團公布，鑑於銷售淨額持續復甦及盈利能力顯著上升，將根據股息及分派政策於2024年恢復年度現金分派。

相關文章：

【京東健康6618】京東健康上半年純利按年升近6倍　期內收入升逾3成

【京東物流2618】京東物流上半年收入按年升逾3成　期內虧損大幅收窄

編輯：葉志偉

港股 新秀麗（01910） 派息 純利 銷售 零售 中國
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