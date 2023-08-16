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【綠色麥當勞】太和麥當勞變身LEED零碳認證餐廳　年節省98.7萬千瓦特小時用電

商業 21:45 2023/08/16

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麥當勞與多個企業夥伴合作，打造全港飲食界首間LEED 零碳認證餐廳。（左起：中電總裁羅嘉進、領展資產管理有限公司執行董事兼行政總裁王國龍、香港麥當勞主席張懿宸、環保大使郭富城、香港麥當勞行政總裁黎韋詩、美國綠色建築委員會北亞區董事總經理杜日生、香港木庫創辦人黃卓健）(受訪者提供)

可持續發展愈來愈受企業重視，香港麥當勞繼去年「齊齊減塑 麥麥行多步」全線餐廳轉用木餐具，每年減少一億件塑膠後，香港麥當勞今年跨出新一步，將太和餐廳搖身一變成全港首間獲美國綠色建築委員會LEED零碳認證餐廳，實踐「減碳、減排、減塑」。

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太和麥當勞注入超過20項綠色元素  
預計變身後的太和麥當勞的其環保設計，將為餐廳減少848.22公噸二氧化碳當量，相當於種植約36,879棵五米高樹木，寫下香港麥當勞綠色營運的全新里程碑。同時，香港麥當勞再度邀請郭富城擔任環保大使，聯同Pinkfong Baby Shark推出全新環保宣傳短片及開心樂園餐圖書和親子填色遊戲系列，鼓勵公眾積極投入綠色生活。香港麥當勞行政總裁黎韋詩表示

麥當勞一直致力實踐可持續發展願景，很高興能開設全港首間 LEED 零碳認證餐廳，亦希望藉著跨界合作，與十分重視環保的機構夥伴，包括領展、中電與香港木庫等，共同為節能減碳出一分力，引領業界共同實踐可持續發展。

太和的香港麥當勞餐廳由內至外，注入超過20項綠色元素，並將多項節能減廢技術應用於設計及營運之中，當中包括不少首度引進餐廳的項目，例如在營運方面，與領展簽訂綠色租約，包括承諾共享可持續發展相關數據、訂下環保低碳裝修及營運指引，以至其他綠色運營措施。

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在循環再用方面，與環保初創社企香港木庫合作，外牆選用了因颱風吹襲而倒塌、或因老化而需砍伐的大埔區原生木材建成外牆，賦予樹木第二生命；而室內裝修及枱櫈均採用了循環再用物料。在節能方面，亦與中電合作於餐廳頂層安裝太陽能發電系統，善用可再生能源。

該品牌亦大量應用智能裝置，時刻監察能源使用情況，鼓勵員工和大眾實踐綠色生活，齊齊減少碳排放。此香港首間LEED零碳認證餐廳預計可每年減少848.22公噸二氧化碳當量（相當於種植約36,879棵五米高樹木）及節省98.7萬千瓦特小時用電。

另外，太和餐廳還特別增設了多項全新親子設施，包括親子充電單車座位、環保教育角，餐廳後方更加入Baby Shark打卡位，結合玩樂與學習，增強下一代的環保意識，讓一眾大人小朋友打卡留念之餘，還可以一邊享受美食、一邊輕鬆學習環保知識。而由8月17日（星期四）起，備受小朋友喜愛的麥當勞派對，亦將推出全新 Baby Shark 環保主題，讓小朋友度過別具意義的派對時刻。

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環保圖書教孩子正確的觀念
自2021年起，麥當勞推出開心樂園餐環保圖書教育下一代正確的環保觀念，今次聯同The Pinkfong Company 旗下的全球深受歡迎IP Baby Shark攜手推出全新一套三款圖書及親子填色遊戲，內容涵蓋三大可持續生活主題，分別為「電力小子」、「珍貴的小水滴」及「尋回清新校園」，帶出節約能源、珍惜水資源和減少碳排放的訊息，以趣味互動方式，深入淺出讓小朋友輕鬆學習環保小知識。

由8月17日（星期四）起一連三星期，每星期將輪流隨「開心樂園餐」送出限定Baby Shark圖書一本或親子填色遊戲一份。

編輯：梁巧恩

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