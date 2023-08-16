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【恒大危機】恒大汽車白武士阿聯酋車企　背後老闆原來是中國人　有阿聯酋皇室及浙江政府投資

股市 20:50 2023/08/16

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拯救恒大汽車 （00708） 的阿聯酋企業紐頓集團（美：NWTN），據內媒報道，背後管理層原來均為中國人，不過，紐頓集團的而且確有阿聯酋國家主權基金2億美元的投資，更有來自浙江金華政府的投資，紐頓集團的神秘老闆，為中國商人吳楠。

報道指，紐頓集團由江浙商人吳楠在2014年成立，2015年在天津設廠，吸引金沙江創投、正威集團、盈合資本、普羅資本、AutoX等投資，甚至聘請過寶馬i8之父畢福康（Carsten Breitfeld），畢福康亦曾任法拉第未來CEO。吳楠也曾因商業糾紛被多次限制高消費。

艾康尼克於2022年改名紐頓，將全球總部遷往迪拜，並獲得阿聯酋的投資。在獲得投資前，紐頓在阿聯酋阿布扎比的哈利法工業區（ Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi ） 建設電動汽車SKD 裝配基地，該工廠已經獲得了阿聯酋政府頒發的第一張電動汽車生產和銷售牌照。

阿聯酋資金Al Ataa Investment LLC由阿布扎比的皇家集團（Royal Group）控股具有明星級陣容，皇家集團代表著阿布扎比統治者阿勒納哈揚家族，包括阿聯酋現任總統Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan、曼城足球俱樂部老闆Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan、阿聯酋第一大銀行阿布扎比第一銀行等。

恒大汽車跌16.2%，收報1.45元，成交1.75億元。

【內房危機】中國恒大預計8.27公布中期業績　恒大汽車則料8.25發業績公告

【恒大危機】恒大汽車曾飆47%　增發5成股份　引阿聯酋車企新資金及許家印債轉股

記者：譚志偉

港股 恒大汽車（00708） 許家印 美股 主權基金 恒大 阿聯酋
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