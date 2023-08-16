【香港創科 】泰格醫藥在香港設立國際總部　預計3至5年內聘用約300名員工

創新科技及工業局局長孫東局長今天出席泰格醫藥香港國際總部落成晚宴，見證中國領先的全球生物製藥和醫療器械行業的CRO（合同研究組織）龍頭企業正式落戶香港建立國際總部。泰格醫藥市值600多億港元，收入一半來自內地市場，一半來自國際市場。



孫東表示，今天泰格醫藥選擇在香港設立國際總部，為內地創科企業通過香港走向國際展示示範作用。這既反映泰格醫藥的視野和遠見，亦顯示香港在促進科技產業發展的努力成果。他期望泰格醫藥的落戶和投資能夠形成產業聯動效應，支持香港生命科學和生物技術產業體系的發展，加速香港成為國際領先的生命健康科技中心。



行政長官在去年10月公布的《施政報告》中制訂一系列突破性和前瞻性的產業政策，聚焦吸引包括生命健康科技等具競爭優勢和策略意義的代表性科技企業落戶香港。特區政府積極與海內外重點科技企業接洽，泰格醫藥便是當時最早接觸的其中一家企業。在創新科技及工業局、引進重點企業辦公室等各部門的共同努力下，泰格醫藥早於今年年初已定下在香港建立國際總部的方案，如今正式落戶香港。



泰格醫藥預計在未來3至5年內聘用約300名員工，並爭取將其旗下的60多家投資組合的公司帶到香港，劃將其中至少5家獨角獸公司在香港上市。泰格醫藥亦會組合本地風險投資公司與本港的創科資源互動，預計在未來數年內為香港生命健康科技生態投入超過20億港元投資。



孫東又指出，香港憑藉「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢和雄厚的科研實力，將成為海內外企業開拓內地以及周邊地區市場的最佳平台。創科及工業局會繼續聯同引進重點企業辦公室，積極與來自內地和海外重點產業範疇的不同創科企業接洽。



為引領香港實現國際創新科技中心的願景，特區政府去年公布《香港創新科技發展藍圖》，制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃，其中一個發展方向是完善創科生態圈和推進香港「新型工業化」，透過清晰的科技產業促進政策，聚焦包括生命健康科技等優勢策略產業的發展。目前，特區政府已經與超過200家企業會面接洽，約25家企業已經或準備落戶香港，另有幾十家企業正在緊密洽談當中。