  • 31°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 21:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【太和麥當勞】太和麥當勞成港首間獲LEED零碳認證餐廳　外牆以廢棄木材建成、装修及枱櫈均採用循環再用物料

股市 20:05 2023/08/16

分享：

分享：

香港麥當勞旗下大埔太和麥當勞翻新後，成為全港首間獲美國綠色建築委員會LEED零碳認證餐廳。太和麥當勞注入超過20項綠色元素，並將多項節能減廢技術應用於設計及營運中，預計每年減少848.22公噸二氧化碳當量，相當於種植約36,879棵5米高樹木，以及節省98.7萬千瓦特小時用電。

兒童椅座位部份以回收塑膠製造

在循環再用方面，與環保初創社企香港木庫合作，外牆選用了因颱風吹襲而倒塌、或因老化而需砍伐的大埔區原生木材建成外牆，賦予樹木第二生命；室内装修及枱櫈均採用了循環再用物料，例如兒童椅座位部份以回收塑膠製造，餐桌及椅子板材以森林管理委員會（FSC®）認證，來自可持續來源的環保木材所製，沙發的坐墊材料以回收塑膠製造室内屏風的94%物料來自回收塑膠。

點擊圖片放大
+4
+3

節能方面，亦與中電 （00002） 旗下中華電力合作，於餐廳頂層安装太陽能發電系統，善用可再生能源，餐廳內亦大量應用智能裝置，監察能源使用情況，節能空調系統為餐廳節省10-15%用電，同時可實時監察能源使用狀況及室内空氣質素。

附設親子充電單車座位

太和麥當勞內附設親子充電單車座位設有不同高度，供大人小朋友邊運動，邊為手機無線充電。至於餐廳後方的安全地墊，則以回收自輪胎的橡膠製造。

麥當勞行政總裁黎韋詩表示，大和麥當勞與領展簽訂綠色租約，包括承諾共享可持續發展相關數據、訂下環保低碳装修及營運指引，以至其他綠色運營措施。領展 （00823） 行政總裁王國龍補充，截至8月9日，集團已與租戶簽訂逾1800份綠色租約，較3月底時的約1200份急增。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：【可持續發展】滙豐將大灣區可持續發展信貸基金規模增至90億美元　助企業可持續發展及淨零碳轉型

記者：陳韻妍

可持續發展 王國龍 太陽能 領展 麥當勞 香港 太和
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【美股收市】美通脹憂慮升溫　道指收升105點 納指軟 長債息越4.1厘（不斷更新）
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款