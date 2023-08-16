【太和麥當勞】太和麥當勞成港首間獲LEED零碳認證餐廳　外牆以廢棄木材建成、装修及枱櫈均採用循環再用物料

香港麥當勞旗下大埔太和麥當勞翻新後，成為全港首間獲美國綠色建築委員會LEED零碳認證餐廳。太和麥當勞注入超過20項綠色元素，並將多項節能減廢技術應用於設計及營運中，預計每年減少848.22公噸二氧化碳當量，相當於種植約36,879棵5米高樹木，以及節省98.7萬千瓦特小時用電。

兒童椅座位部份以回收塑膠製造

在循環再用方面，與環保初創社企香港木庫合作，外牆選用了因颱風吹襲而倒塌、或因老化而需砍伐的大埔區原生木材建成外牆，賦予樹木第二生命；室内装修及枱櫈均採用了循環再用物料，例如兒童椅座位部份以回收塑膠製造，餐桌及椅子板材以森林管理委員會（FSC®）認證，來自可持續來源的環保木材所製，沙發的坐墊材料以回收塑膠製造室内屏風的94%物料來自回收塑膠。

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節能方面，亦與中電 （00002） 旗下中華電力合作，於餐廳頂層安装太陽能發電系統，善用可再生能源，餐廳內亦大量應用智能裝置，監察能源使用情況，節能空調系統為餐廳節省10-15%用電，同時可實時監察能源使用狀況及室内空氣質素。

附設親子充電單車座位

太和麥當勞內附設親子充電單車座位設有不同高度，供大人小朋友邊運動，邊為手機無線充電。至於餐廳後方的安全地墊，則以回收自輪胎的橡膠製造。

麥當勞行政總裁黎韋詩表示，大和麥當勞與領展簽訂綠色租約，包括承諾共享可持續發展相關數據、訂下環保低碳装修及營運指引，以至其他綠色運營措施。領展 （00823） 行政總裁王國龍補充，截至8月9日，集團已與租戶簽訂逾1800份綠色租約，較3月底時的約1200份急增。

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記者：陳韻妍