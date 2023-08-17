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【銀債2023】銀行推優惠吸銀債退款　一文睇清各行優惠詳情

股市 13:47 2023/08/17

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【銀債2023】銀行推優惠吸銀債退款　一文睇清各行優惠詳情

銀債分配結果塵埃落定，有銀行向客戶推出優惠，吸引銀債退款。東亞銀行 （00023） 表示，客戶以10萬港元或上的退款，敍做3個月定期存款，可享4.4%年利率，優惠至8月31日。

工銀亞洲予三大優惠

中國工商銀行（亞洲）公布，由8月18日至9月29日，為銀債退款客戶提供以下三大優惠，

  • 優惠 1： 定期存款特惠年利率高達 4.3%；
憑銀債退款到分行敍做 38 天/98 天/188 天定期存款，可享以下特惠年利率：
存款金額38 天98 天188 天
港幣 100,000 元或以上3.20%4.30%4.10%
  • 優惠 2： 0.5% 基金認購費優惠；
    • 憑銀債退款以整額方式認購基金產品，可享 0.5%基金認購費優惠。
  • 優惠 3： 港元兌換人民幣優惠。
    • 憑銀債退款兌換人民幣，可享 40 點子優惠。

東亞：敍做3個月定期存款享4.4%年利率

東亞銀行 （00023） 表示，客戶以10萬港元或上的退款，敍做3個月定期存款，可享4.4%年利率，優惠至8月31日。

信銀國際予定期存款優惠年利率

信銀國際公布，客戶由8月18日起至8月31日利用銀債退款經各分行敍做10,000港元或以上定期存款，可獲以下港元定期存款優惠年利率：

存期優惠年利率
6個月4.68% p.a.
12個月4.28% p.a.
ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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編輯：胡學能

定期存款 債券 銀色債券 信銀國際 港元定期存款 港元 東亞銀行（00023） 銀行
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