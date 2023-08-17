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【銀債2023】銀行推優惠吸銀債退款 一文睇清各行優惠詳情
股市 13:47 2023/08/17
銀債分配結果塵埃落定，有銀行向客戶推出優惠，吸引銀債退款。東亞銀行 （00023） 表示，客戶以10萬港元或上的退款，敍做3個月定期存款，可享4.4%年利率，優惠至8月31日。
工銀亞洲予三大優惠
中國工商銀行（亞洲）公布，由8月18日至9月29日，為銀債退款客戶提供以下三大優惠，
- 優惠 1： 定期存款特惠年利率高達 4.3%；
|憑銀債退款到分行敍做 38 天/98 天/188 天定期存款，可享以下特惠年利率：
|存款金額
|38 天
|98 天
|188 天
|港幣 100,000 元或以上
|3.20%
|4.30%
|4.10%
- 優惠 2： 0.5% 基金認購費優惠；
- 憑銀債退款以整額方式認購基金產品，可享 0.5%基金認購費優惠。
- 優惠 3： 港元兌換人民幣優惠。
- 憑銀債退款兌換人民幣，可享 40 點子優惠。
東亞：敍做3個月定期存款享4.4%年利率
東亞銀行 （00023） 表示，客戶以10萬港元或上的退款，敍做3個月定期存款，可享4.4%年利率，優惠至8月31日。
信銀國際予定期存款優惠年利率
信銀國際公布，客戶由8月18日起至8月31日利用銀債退款經各分行敍做10,000港元或以上定期存款，可獲以下港元定期存款優惠年利率：
|存期
|優惠年利率
|6個月
|4.68% p.a.
|12個月
|4.28% p.a.
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編輯：胡學能
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