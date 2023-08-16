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【恒大危機】恒大「打工皇帝」夏海鈞2022年人工縮水9成　但仍為港人平均年薪95倍

股市 19:35 2023/08/16

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【恒大危機】恒大「打工皇帝」夏海鈞2022年人工縮水9成　但仍為港人平均年薪95倍

中國恒大 （03333） 公布2022年業績報告，曾跟隨許家印多年、擁有「打工皇帝」之稱的夏海鈞已在去年辭任，據業績報告，夏海鈞去年酬金按年縮水89.5%至2123.1萬元（人民幣，下同）。

若以香港就業人士最新每月收入中位數2萬港元，全年平均年薪24萬港元推算，夏海鈞去年人工為香港打工仔的94.9倍。

中國恒大在2021年爆發流動性危機，夏海鈞在2021年的酬金仍達2.02億元，當中薪金為1.50億元，約5223.5萬元為僱員購股權。夏海鈞去年酬金中，董事袍金13.4萬元，薪金7000元，僱員購股權涉2108.3萬元。

去年7月，夏海鈞辭任執行董事及CEO，原因是其參與恒大物業為第三方公司提供涉134億元的質押擔保，讓第三方公司取得銀行貸款。

此外恒大發通告改稱丁玉梅「獨立第三方」，惹許家印婚姻關係改變疑雲，雖然恒大回應內媒稱，不清楚詳情，但2022年報繼續未有稱呼丁玉梅為許家印配偶，可看【下一頁】。

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記者：李哲毅

港股 中國恒大（03333）
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