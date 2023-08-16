【騰訊700】騰訊上季經調整盈利 按年增33%至375億元人幣

重磅股騰訊(00700) 公布中期業績。截至今年6月，第二季純利261.7億元（人民幣．下同），按年升41％，按季升1％，遜預期。集團同季經調整盈利為375.4億元，按年升33％，按季增15％，勝預期。

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期內集團收入1,492億元，按年升11％，按季跌1％。增值服務業務第二季的收入同比增長4%至人民幣742億元。得益於 《VALORANT》、《Triple Match 3D》及《勝利女神：妮姬》的貢獻，國際市場遊戲收入增長19%至127億元人民幣，排除滙率變動的影響後，增幅為12%。本土市場遊戲收入穩定，為318億元人民幣。在第一季的強勁表現後，騰訊在最大的幾款遊戲中減少了商業化內容的發佈。與此同時，《暗區突圍》及《金鏟鏟之 戰》等新興競技類遊戲的收入同比增長。社交網絡收入增長2%至297億元人民幣，得益於小遊戲及音樂付費會員服務收入增長，部分被音樂直播及遊戲直播服務收入的下降所抵銷。

網絡廣告業務第二季的收入同比增長 34%至250億元人民幣，反映了視頻號廣告的強勁需求、機器學習廣告平台的不斷優化，以及去年第二季的低基數效應。第二季的視頻號廣告收入超過30億元人民幣。 金融科技及企業服務業務第二季的收入同比增長15%至486億元人民幣。金融科技服務收入實現雙位數同比增長，得益於線下線上商業支付活動的增加。企業服務收入有所改善，實現低雙位數同比增長，得益於視頻號直播帶貨交易產生的收入以及雲服務的輕微增長。

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