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【京東健康6618】京東健康插8%　上半年純利按年升近6倍　期內收入升逾3成

股市 14:20 2023/08/17

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京東健康 （06618） ，上半年收入按年升34%至271.1億元（人民幣，下同），期內純利急增近6倍至15.62億元，公司指收入增長主要由於銷售醫藥和健康產品所得商品收入增加。

京東健康周四（17日）午後續插8%，報46.6元。同時，同為互聯網醫療行業的阿里健康 （00241） 同跌8%，報4.8元。

集團指，期內自營商品銷售按年升32.5%至232億元；線上平台、數字化營銷及其他服務所得服務收入按年增長43.7%至39億元。期內毛利率按年升1.1個百分點至22.9%，主要受惠產品組合變動。

截至今年6月底，公司過去12個月的年度活躍用戶數量達1.69億，按年淨增加3730萬。

公司展望，零售藥房業務領域仍擁有很大增長潛力，將會進一步提升藥品及醫療健康產品的可及性；此外，亦會進一步構建專科疾病領域的服務閉環；也計劃利用大語言模型等新一代信息技術，推進更多基於人工智能技術的產品和服務升級。

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編輯：葉志偉

港股 商品 產品 藥房 京東健康（06618） 銷售 零售 人工智能
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