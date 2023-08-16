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【內房危機】碧桂園地產：三境內債兌付存重大不確定性 餘額累近48億人幣
碧桂園 （02007） 旗下多隻境內債停牌，發債主體碧桂園地產集團有限公司公告指，根據相關規定，「19碧地03」（滬：163015）、「20碧地03」（175214）、「20碧地04」（滬：175366）將按照《通知》有關規定轉讓並繼續停牌。三境內債餘額累近48億元（人民幣，下同）。
碧桂園地產集團稱，當前公司債券兌付存在重大不確定性，為保障債券持有人權益，公司將嚴格按照相關債券《募集說明書》及《債券持有人會議規則》等文件約定落實償債保障措施。
續停牌境內債詳情
「19碧地03」發行總額30億元，當前餘額9.9265億元；票面利率4.98厘；付息日2020年至2023年每年的11月20日；兌付日為2023年11月20日。
「20碧地03」發行總額20億元，當前餘額20億元；票面利率為 4.38厘；付息日為2021年至2025年每年的9月24日；兌付日2025年9月24日。
「20碧地04」發行總額17.78億元，當前餘額17.78億元，票面利率為4.15厘；付息日為2021年至2025 年每年的11月3日；兌付日期為2025年11月3日。
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編輯：李哲毅