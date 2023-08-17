【電腦通訊節】疫後電腦節展商平常心　市民消費審慎

2023年香港電腦通訊節將於本月25日至28日在灣仔香港會議展覽中心舉行。有參展商表示預期可和去年差不多成績，亦有展商樂觀認為可增加三成生意，但有消費者坦言消費變謹慎，或許出現旺丁不旺財的情況。

【電腦通訊節】疫後電腦節規模歷年最大 電腦商會冀增一成生意

展商平常心只求和去年生意平手

漢科電腦公司資深產品經理周軒表示，漢科一直都有參與電腦節，疫情期間其實沒有大家預期中的生意慘淡，而今年亦希望有比去年更好的成績，但考慮到近期很多市民都去了外遊，他認為能夠和去年差不多生意額已經達到目標。產品方面，他指電腦屏幕一向是最好賣的，預計電腦節上也會是最暢銷的產品：「我們近年增加了不同品牌屏幕的代理，價格、規格都各有不同，能適合更多不同類別的消費者，預計中價位的屏幕會較受歡迎。」

▲ 漢科電腦公司周軒表示考慮到近期很多市民都去了外遊，他認為能夠和去年差不多生意額已經達到目標。

Galaxy星馳行政總裁伍啟超表示，去年雖然還在疫情期間，但因為遇上剛派發消費券，因此銷情不太差，今年雖然解封防疫政策，但一來外遊市民眾多，二來消費券已用得差不多，預期生意未必能和去年相若。該公司代理了充電產品品牌Momax，他指旗下萬用旅遊插頭的銷量在5、6月時都不差，但自7月起就靜下來，估計與想外遊的人都已經買了，因此認為外遊帶動的銷情未必能在電腦節裡延續。

▲ Galaxy星馳行政總裁伍啟超（左）表示，去年因剛派發消費券因此銷情不差，今年雖然解封但一來外遊市民眾多，二來消費券已用得差不多，預期生意未必能和去年相若。

市民缺乏入場意欲

另一展商Muse Digital代理KIOXIA品牌的記憶卡和USB手指等儲存產品多年，其公關經理嚴嘉琪表示，一方面希望透過電腦節將新產品介紹給市場，同時也希望促銷及推廣品牌。今年是疫後首個電腦節，她預計人流會比去年好，希望能夠有20至30%的生意增長。

▲ Muse Digital公關經理嚴嘉琪表示，今年是疫後首個電腦節，預計人流會比去年好，希望能夠有20至30%的生意增長。

市民劉先生表示，近年電腦節的產品價格沒有比街價平了多少，比較缺乏入場意欲，但因為有免費門票也會入場看看，如有比街價便宜又合用的商品還是會消費，預算只有約1,000元。另一市民Kevin亦指，電腦節的商品和電腦商場的差不多，沒有太大誘因入場，已經好幾年沒有去，除非有很吸引的價格，否則未必入場。另一市民李先生則表示計劃到電腦節為全公司更換成電競鍵盤，預算約為2,000元左右。

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本報記者：李智賢

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