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【英國王室】凱特食飯大方畀700英鎊貼士 撇夫赴音樂節狂歡

環球社會熱點 08:05 2023/08/17

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英國王儲妃凱特（Kate Middleton）平日忙於公務，趁周末撇下丈夫威廉王子與三名兒女，獨自出席諾福克郡（Norfolk）一個音樂節。凱特當日除了聽歌，也盡情享受美食，更大方給予侍應700英鎊（約7,000港元）作貼士。

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凱特參與的Houghton Festival由DJ Craig Richards於2017年創立，是全英國唯一的全天候音樂節，周末會24小時無間斷播放不同風格音樂。

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音樂節於佔地1,000英畝的霍頓莊園（Houghton Hall）舉行，約有1萬名觀眾參加，他們大多都打扮休閒。

英媒指，凱特周末到訪密友喬蒙德利侯爵夫婦（Marquess and Marchioness of Cholmondeley）寓所，後者建議凱特跟隨他們出席音樂節。

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有指凱特一度猶豫不決，其後決定在大批保安陪同下出席活動。
凱特出席音樂節期間，到現場一間高檔餐廳Turntable & Napkin用餐，人均消費約60英鎊（約600港元）。凱特席上興致高昂，除了飲酒也有品嘗甜品，與同伴更大方給予700英鎊貼士。

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責任編輯：鄭錦玲

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