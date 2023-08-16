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【YouTube動向】YouTube加強監管醫療資訊內容　影片不得阻止觀眾尋求專業醫療

科技 19:17 2023/08/16

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串流媒體成為大眾接收資訊的常用渠道，為保障用戶不被未經證實或假資訊誤導，YouTube亦特意為公共衛生、醫療資訊，制定出醫療審核指南。YouTube昨（15日）宣布，將刪除宣傳「被證明有害或無效的癌症治療」，或「阻止觀眾尋求專業醫療」的影片內容。

【串流媒體當道】傳統電視使用量大跌　YouTube、Netflix成觀眾最愛

YouTube表示，當社會存在較高的公共衛生風險、衛生當局公開提供指導，以及某個主題容易出現錯誤資訊時，平台將應用其醫療錯誤資訊政策，並正試圖現存的知識，簡化其醫療審核指南。同時試圖解決圍繞covid-19、疫苗和生殖健康等主題的錯誤資訊。冀透過相關的政策框架，提供足夠靈活，且涵蓋廣泛的醫學主題的內容。

據悉，平台將大規劃刪除提及有害的治療方法、未經證實但被建議用作現行治療替代方法，和提倡觀眾不要接受正規且專業治療的影片。如鼓勵用戶服用維他命C補充劑，以替代放射治療的內容。

與此同時，相關政策同樣適用於其他被視為有害的影片，包括提供「不安全墮胎方法說明」，或宣揚「關於墮胎安全的虛假主張」的內容。

【抖音化】YouTube Music增新功能「Samples」　推送與用戶音樂風格相近歌曲

【短片大戰】YouTube Shorts仿傚TikTok、IG　推重混、貼圖新功能

責任編輯：殷凱怡

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