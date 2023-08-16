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【搜游食誌@iM網欄】紅磡天澄閣 全包宴性價比極好

名人薈萃 18:30 2023/08/16

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敢講實話的香港政客，相信已是零，謝偉俊稍為說了一句「忠言」，即係似人說的話：「不要事無大小，都搬國安法出來。」就即時俾人飛身出來揼得焦頭爛額，話知你昔日「西環契仔」，今日當你「中環契弟」咁吠！大家在香港都活了幾十年，真係風浪見唔少，但喱舖「赤」色風暴，真係乜誰都「笠水」、「收聲」，免得人財兩失！

財政司陳荗波提倡搞旺夜市，惹來一堆負評。（圖片截取自網絡）

讀者們或會奇怪，筆者是日行文貼地隨俗，毫無昔日文風，只嘆一句，原來仕、農、工、商是對的，官字兩個口，佢講曬，農民、工人均為勞動者，被視為弱勢，被剝削群，有受保護的權利，從「商者」最低賤。政府要斂財，就先向商人揼心口，有誰會多謝香港近47.2萬家中小微企業呢？（數字是截止到2023年6月份，其中中小微企佔總企業數量的98%），沒有他們敢於承擔風險，富創業拚搏精神，又何來這60年的風光呢？一躍而成國際大都市，今日亦一躍而下，跌入大陸二線城市都不如！

財政司陳荗波提倡搞旺夜市，惹來一堆負評。（圖片截取自網絡）

這種種又拜誰所賜呢？生於斯長於斯，那份唏噓真是縱有千言萬語，也道不出那份哀愁。近月大小飯局，常聽到大家興高采烈分享結伴往大陸消費的樂趣，理應與眾同樂，只是心有戚戚然，香港的餐飲、零售、旅遊怎不苦不堪言！政府每日報導一些溫水煮蛙的數據來「激勵」民心，事實勝於狡辯，「波叔」昨天跳出來呼籲大家「攪旺」夜市，今午高鐵推出彈性票務，往返香港、福田，一天可享三次免費改票，前門納財，後門放水。

內地經濟「三頭馬車」全遜預期，停發布青年失業率。

小女子真是才疏學淺，哩D叫做官喎！叫做利民政策！急市民所急，復常！不禁借用木蘭辭「……不聞機杼聲，惟聞女嘆息，問女何所思，問女何所憶，昨夜高「貼現」，Banker又加息，稅單十幾卷，卷卷有我名，阿爺無大財，香港無出息，願為市鞍馬，從此替爺征。」

天澄閣全包宴，性價比極好，願港人留港消費。

幾㷫都要維持營運，顧住盤生意，但公道地說一句，香港餐飲業界亦要爭氣，改善服務，提升品質，消費者一定會留港消費，支持本地經濟。月初家中老人家94歲壽辰，在紅磡天澄閣，周日全包宴，12人/席，定價$3180，地方寬敞舒適，份量足，食物質素雖說不上精品，性價比高，絕不馬虎。當晚生意亦算不俗，有社團聚餐亦有5成散座座上客，惜夜市真的很不濟，無法翻枱。

上湯加拿大龍蝦燴伊麵，碟頭大，龍蝦份量多，肉爽口有彈性。

非常滿意當日的上湯焗加拿龍蝦伊麵，龍蝦有3大隻碎上，肉爽脆，惜有點「乾」，燴上湯加伊麵伴食，仍是很不錯，片皮鴨就不要過份奢望，熱度不足，皮脂的香味與鴨肉未有相互滋潤，二食中的薑蔥炆鴨殼就非常入味，搭配薑蔥同食，骨香肉味濃厚帶鑊氣。蒸大沙巴龍躉，火候時間拿捏精凖，肉剛離骨，而魚骨仍略帶嫩粉紅，雖魚味薄，肉質細滑，可口又討好的老少咸宜。果皮蒸原隻鮮鮑，焾滑，果皮提鮮提香，簡單烹調更見食物質素。

同場加映：【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
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作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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