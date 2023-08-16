【大行報告】 大摩籲「減持」 五礦資源 中期盈轉虧 蝕5,880萬美元

五礦資源（01208）公布截至6月底止中期業績，收入為18.96億美元，按年增長34.7%。然而，公司錄得5,880萬美元虧損，相較於去年同期的純利7,950萬美元，盈轉虧，每股虧損為0.68美仙，不派中期息。大摩發表研究報告，予五礦資源「減持」評級，目標價2元。股價周三（16日）收報2.6元，跌4.1%。

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該行預計，五礦資源今明兩年的每股盈利將分別為0.03美元和0.05美元。該行指出，虧損主要原因包括2023年第二季度停產澳大利亞新礦床Dugald River礦鋅產量下降，以及銅和鋅價格下降。另外，秘魯礦山Las Bambas的運營不確定性仍然是該公司一個懸而未決的問題。

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大摩警告，公司的下行風險還包括：銅精礦供應恢複速度超出預期，使廢銅供應量增加；如果Covid-19疫情進一步干擾，全球需求可能會低於預期；另外，秘魯採礦稅率的可能提高也可能對公司構成壓力。

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記者：郭秀慧