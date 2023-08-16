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【Coin的裸辭生活@iM網欄】派息基金隨時蝕本?

名人薈萃 18:46 2023/08/16

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筆者上篇文章，和大家分享過各種邊投資邊旅居的方法，利用投資所得的現金流，支持旅居生活的花費，當中提過一種工具，派息基金。

近幾年派息基金越來越流行，畢竟能月月派息，有些基金更能達到8%到9%的派息率，受到不少投資者青睞。而且除了派息，基金單位更有升值的潛力，更有賺息賺價的可能。例如投資100萬港幣，一年9%的派息率，代表一年收90,000元，一個月就收7,500元，在低消費水平的東南亞地區，已經足夠一個月的花費。

但筆者以前在金融機構工作，聽過不少投資者對派息基金的誤解，特別需要釐清。首先是派息金額，所有派息金額都由基金經理酌情決定，甚至派息與否從來都不保證。所以收息並不絕對，而且每月收到的派息亦可能不同。

其次，派息有可能從本金中支付。例如我們投資一隻派息率8%的派息基金，如果基金經理要維持派息政策，但基金一年的回報未達到8%，那就有可能要從本金中支付，令到所謂的派息，只是源自我們的本金，左手交右手，並不是透過投資賺取。甚至如果投資環境轉差，基金單位價格下跌，派息更有可能大部分源自本金。令本金不斷減少，進入一個兩難的狀態。

如果之後經濟繼續下行，要維持派息，本金就會不斷變少，所以有時候基金經理會下調派息，減少本金損耗。另一方面，就算之後經濟回暖，但因為本金比之前更少，反彈力度變小，基金價格亦難以回到購買時的位置。

所以投資派息基金，不要只考慮派息率，亦要了解它的風險、持倉、過去逆境時的表現和派息政策等，才能選擇更適合自己的基金。

作者_Coin簡介：

個人簡介: 24歲放棄銀行的穩定工作，裸辭追夢，旅居世界，實現邊賺錢、邊投資、邊旅居、邊體驗的理想生活。擁有「Coin的裸辭生活」YouTube頻道，分享投資理財和旅居世界的生活，鼓勵大家勇於追求自己想要的人生。

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