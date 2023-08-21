【Flora Rabbit 愛生活@iM網欄】南山博物館遊絲路遺跡麥積山「蒙娜麗莎的東方微笑」

2019 年咗9 日時間遊青海、敦煌、蘭州，用咗9 日都未可以遊覧曬。趁而家已通關，不妨嚟一個輕鬆鐵路遊，到訪南山博物館遊絲路遺跡麥積山「蒙娜麗莎的東方微笑」。

麥積山石窟位於甘肅省天水市麥積區，是中國四大石窟之一，現保存大小窟龕221個，雕塑造型優美、彩繪壁畫獨具特色、崖閣建筑形式多樣，是中國石窟遺跡的代表窟群之一，也是古代絲綢之路文化傳播的重要組成部分。

在深圳南山博物館展出的麥積山石窟展，主題為《東方微笑》。所謂東方微笑，指的是麥積山石窟中帶著「蒙娜麗莎的微笑」的小沙彌。這座建於北魏時期的清秀脫俗泥塑像，位於被稱為萬佛洞的133窟內。

麥積山石窟展雖然不能把真品帶到深圳來，但水平極高的臨摹，也能讓觀眾感受到1,500年前東方微笑的魅力。

作為中國四大石窟寺之一，麥積山石窟位於甘肅天水，古稱秦州。從十六國後秦時期開始開鑿窟龕，延續1,600多年。因為其石質不適宜雕刻，所以窟內的菩薩佛像大多是泥塑。其最重要的泥塑佛像和壁畫主要是北魏、西魏和北周時期；宋代曾大規模重修，保留下來的精品也很多。

今次喺南山博物館的展覽採用雙展廳模式：「瑰寶新生」和「靈壁妙像」展區。第一展廳回顧近代以來麥積山石窟遺珍再現和文物保護歷程，第二展廳聚焦麥積山石窟選址營造的時空旅程以及其雕塑、壁畫的藝術之美，展示了不少泥塑和石雕造像等珍品。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

預約免費觀展

找個周末，來逛個展覽吧！看龐貝人信仰的愛與美。

交通：地鐵1號線、12號線桃園站B出口

參觀預約：免費參觀，需要提前在南山博物館微信公眾號預約

作者_Flora Rabbit(周嘉瑩)簡介： 愛花藝。自2019 年11月做第一個保鮮花瓶賀細妹結婚，就開始迷上保鮮花瓶，一年內設計超過50個保鮮花瓶。Flora Rabbit 喜歡下廚、遊歷、做過背包客，希望將DIY 的快樂、住家養生及所見所聞和大家分享，一起愛生活！ Facebook: Flora Rabbit

更多Flora Rabbit 愛生活@Flora Rabbit(周嘉瑩)的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！