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【港交所業績】歐冠昇：獲豁免印花稅產品增長強勁

股市 17:52 2023/08/16

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【港交所業績】歐冠昇：獲豁免印花稅產品增長強勁

近期證券界發聲要求降低港股印花稅，港交所 （00388） 行政總裁歐冠昇指，印花稅是港股交易成本的主要部分，市場參與者當然希望交易成本降低。歐冠昇續指，明白政府在疫情和經濟困境有正當原因增加印花稅，是否降印花稅需要由決策者平衡不同聲音，這非港交所控制範圍，但會設法降低參與者的營運成本。

歐冠昇也提到，過去數年部分獲豁免印花稅的產品增長強勁，包括交易所買賣基金（ETF）、對沖衍生產品，對於港府豁免部分產品印花稅，抱建設性態度。

另外，利息收入是港交所上半年盈利增長的主要動力，但港交所預期未來季度利息收入將回落，歐冠昇稱，息率下降雖不利投資收益表現，但利息下跌往往代表市場活動更活躍，並稱寧願低息環境多於利息收入增。

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香港交易所（00388） 歐冠昇 香港交易及結算所有限公司 印花稅 港股 ETF
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