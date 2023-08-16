【京東物流2618】京東物流上半年收入按年升逾3成　期內虧損大幅收窄

京東系股份今日陸續公布業績，京東物流 （02618） 截至今年6月底，上半年收入按年增長32.6%至777.6億元（人民幣，下同），期內虧蝕大幅收窄至6.37億元，去年同期為虧蝕14.62億元。若單計第二季，季內錄3.51億元純利，扭轉去年同期7633萬元虧蝕，成功扭虧為盈，不派中期息。

京東物流股價今日微跌0.5%，收報11.4元。

外部客戶收入大增近9成

上半年近778億元總收入中，來自一體化供應鏈客戶收入按年微升2.1%至388.5億元，外部客戶收入則按年升89.2%至389.1億元，增長主要受惠公司快遞快運服務業務量增加，以及合併德邦集團的增量影響。

單計第二季，集團收入按年升31.2%至410億元，收入增加主要來自一體化供應鏈客戶收入增加及來自其他客戶收入增加驅動。又提到公司單客戶平均收入（ARPC）按年升31%至14.89萬元。

次季毛利率上升1.4個百分點

第二季毛利率按年升1.4個百分點至8.3%，公司指毛利率上升主要是優化業務及客戶結構，以及業務規模擴大帶來的規模經濟效應，推動公司大部分成本構成的效益提升。

截至今年6月底，集團營運1600多個倉庫和由雲倉生態平台上第三方業主經營的2000多個雲倉，倉儲網絡總管理面積超過3200萬平方米。此外，期內擁有超過30萬名自有配送人員，營運超過1.9萬個配送站和網點。

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編輯：葉志偉