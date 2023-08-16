  • 32°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 18:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【京東物流2618】京東物流上半年收入按年升逾3成　期內虧損大幅收窄

股市 18:07 2023/08/16

分享：

分享：

京東系股份今日陸續公布業績，京東物流 （02618） 截至今年6月底，上半年收入按年增長32.6%至777.6億元（人民幣，下同），期內虧蝕大幅收窄至6.37億元，去年同期為虧蝕14.62億元。若單計第二季，季內錄3.51億元純利，扭轉去年同期7633萬元虧蝕，成功扭虧為盈，不派中期息。

京東物流股價今日微跌0.5%，收報11.4元。

外部客戶收入大增近9成

上半年近778億元總收入中，來自一體化供應鏈客戶收入按年微升2.1%至388.5億元，外部客戶收入則按年升89.2%至389.1億元，增長主要受惠公司快遞快運服務業務量增加，以及合併德邦集團的增量影響。

單計第二季，集團收入按年升31.2%至410億元，收入增加主要來自一體化供應鏈客戶收入增加及來自其他客戶收入增加驅動。又提到公司單客戶平均收入（ARPC）按年升31%至14.89萬元。

次季毛利率上升1.4個百分點

第二季毛利率按年升1.4個百分點至8.3%，公司指毛利率上升主要是優化業務及客戶結構，以及業務規模擴大帶來的規模經濟效應，推動公司大部分成本構成的效益提升。

截至今年6月底，集團營運1600多個倉庫和由雲倉生態平台上第三方業主經營的2000多個雲倉，倉儲網絡總管理面積超過3200萬平方米。此外，期內擁有超過30萬名自有配送人員，營運超過1.9萬個配送站和網點。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：

【即市分析】騰訊業績首次無提《王者榮耀》　遊戲收入較首季差

【騰訊業績】騰訊次季表現好壞參半　收入增11%遜市場共識　經調整淨利375.48億人幣勝預期

編輯：葉志偉

港股 京東物流（02618） 人民幣 運輸 純利 經濟
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【京東業績】京東次季收入增7.6%　經調整純利85.57億人幣　同勝預期

下一篇文章

【港交所業績】歐冠昇：獲豁免印花稅產品增長強勁
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款