【跑呀跑，跑咗去邊？@iM網欄】備戰9月1日UTMB比賽 先到當地適應高海拔環境

在最近炎熱的日子，部分路跑及山跑的朋友都會選擇「唞暑」，但近一兩個月大帽山仍然熱鬧，最主要是一眾參加9月1日UTMB（Ultra-Trail du Mont-Blanc，環勃朗峰超級越野耐力賽）的跑友為了要應付比賽的累積攀升（171km的UTMB賽事累積攀升9,963米，而同日100km的CCC賽事累積攀升6,156米），都集中在這個全香港最高的山脊附近訓練，最後衝刺。

▲ UTMB賽事兩星期後一觸即發。（圖片來源：UTMB World Series facebook專頁）

小弟今次亦參加當中的CCC賽事，首次參加海外山賽心情當然有點緊張，近幾個星期當然亦要在大帽山加操，遇上不少曾經參賽或即將參賽的跑友，都會請教他們的比賽心得。

▲ 大帽山是香港練習跑山攀升的好地方，上星期六剛舉行3球野山賽。

有一次上山頂白波遇上兩位跑手操山，來回連姐茶水亭及四方亭四轉，大約40公里左右，還以為他們即將出戰今次比賽，途中閒談時才發現他們來是定時練習，下個比賽是11月的飛越大嶼賽事 (Translantau)。其中一位曾參加CCC比賽，他分享比賽一開始不久有機會會出現塞車情況，所以最好起步後跑快一點到上山路段方為上策。

另外上星期在斧山道運動場訓練時遇著黃浩聰 (聰Sir)，曾為UTMB男子組第十的他分享去到當地要早點去高海拔地方適應一下，因為比賽會多次經過高逾2000米的高海拔地帶，早點適應就能更有預算。雖然聰Sir今年沒有參加UTMB，但亦會下星期出發支援參加比賽的朋友，再在九月中到意大利挑戰TOR330公里的越野跑比賽。

▲ 聰Sir建議即將參賽UTMB的朋友，去到當地記得盡早適應高海拔環境。圖為上星期六聰Sir在3球野大帽山比賽，輕鬆贏得冠軍。（圖片來源：浩聰facebook專頁）

與UTMB起點在Chamonix不同，CCC的起點位於意大利的Courmayeur，大會於比賽當天早上為留宿在Chamonix的參賽者提供穿梭巴士，約45至1小時車程就可到達。若想預先在Courmayeur試路或適應高海拔的環境，可以乘坐當地的Skyway Monte Bianco，這沿途360度旋轉的纜車，帶大家由海拔1300米高的Courmayeur前往2173米高的Pavillon，以至3466米高的Punta Helbronner。

▲ Skyway Monte Bianco 纜車邊上山邊以360度旋轉，四周美景一覽無遺。（圖片來源：Skyway Monte Bianco網頁）

其實要坐纜車感受一下高海拔情況，在Chamonix也可以坐得到，有超過60年歷史的Aiguille du Midi 纜車在短短20分鐘的時間，就能帶大家由Chamonix去到3842米的高處，體驗法國、瑞士及意大利的白朗峰美景，以及可一睹全球最高的博物館。大家亦可選擇在中間站 Plan de l’Aiguille 下車，在這2310米的高處可以經Grand Balcon Nord輕鬆遠足個多小時至 Montenvers，亦可以在距離站約15分鐘之處的Refuge du Plan午膳。

▲ 去到Chamonix，沒理由不坐Aiguille du Midi 纜車細賞白朗峰一帶美景。（圖片來源：CHAMONIX-MONT-BLANC 網頁）

在香港，大家行山跑山經常會用到「香港遠足路線」app，去到海外，我們可以使用Kamoot，打開不同行山路線的gpx地圖，又或以約100多港元就可解鎖該app提供的全球建議路線地圖。UTMB官方大會app LIVE Run就每個UTMB 比賽的分段，都提供路線參考及gpx以供下載，要提前去熟習路線就沒有太大難度了。

▲ 透過Kamoot app就可搜尋Chamonix跑山路線，其中題為 “Running on ridges – 10 unforgettable trails near Chamonix” 一文頗具參考價值，初到當地跟著去跑也應該不錯。

作者_Clayton Lauw（劉茸）簡介: 跑齡10多年的傳訊公關，跑咗20個馬拉松，辛苦跑來志在食，所以易肥難瘦，每次增磅都係跑步的推動力，2020年5月有幸成為虛擬跑步比賽「Runner’s World HK V-Run 2020」男子公開組冠軍

更多跑呀跑，跑咗去邊？@Clayton Lauw的文章請按此。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此。

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！