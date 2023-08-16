【分析】騰訊業績首次無提《王者榮耀》　第三季本土遊戲收入目標有可能按季下跌

▲ 【即市分析】騰訊業績首次無提《王者榮耀》 遊戲收入較首季差

騰訊 （00700） 業績再現驚嚇，第二季收入雖然增長11%至1492.08億元，但作為主要業務的遊戲收入卻欠佳，更首次不《王者榮耀》。騰訊預期本土遊戲第三季會恢復按年增長，即有機會按季收入仍會下跌。

遊戲收入

(億元人民幣) 第二季 按季變幅 按年變幅 本地 318 -9.4% 0% 國際 127 -3.8% 19%

騰訊遊戲欠缺爆款手遊力撐，業績報告指，近兩年發佈的三款新遊戲於本季手機遊戲按時長名列前十，長青遊戲亦展現活力，如《火影忍者手遊》和《DnF》。最近在中國推出了《無畏契約》和《命運方舟》兩款大型個人電腦遊戲。

騰訊承認，發佈較少高度商業化內容，本土市場遊戲收入在第二季按年持平，但認為這是一個暫時的現象，預計本土市場遊戲收入將在第三季恢復按年增長。

據資料，去年第三季本土市場遊戲收入為312億元，相比第二季的318億元，有機會仍會按年下跌，不過第三季是暑假，傳統旺季，難怪會有較高期望。

騰訊最吸金的兩款遊戲，是《王者榮耀》及《PUBG Mobile》，據市場研究機構Sensor Tower數據，《王者榮耀》7月在全球App Store和Google Play吸吸2.2億美元，《PUBG Mobile》吸1.72億美元。

若簡單以7月數據預測季內3個月收入，預期共吸11.35億美元，折算約82.8億元人民幣，若目標收入逾312億元，佔目標不足3成，仍要憧憬有爆款遊戲救駕。

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記者：譚志偉