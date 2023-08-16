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【周大調富格曲@iM網欄】意大利海鮮餐廳 Cremona ALQU4RTO

名人薈萃 17:50 2023/08/16

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再次出發到意大利十天，為把握時間，工作行程都已經安排得密密麻麻。第一站，先到意大利北部小鎮 Cremona。Cremona 有提琴之都的美譽，到過幾次，音樂相關產業都辦得不錯。2012年，Cremona 的傳統小提琴工藝被教科文組織列入非物質文化遺產。當地的小提琴博物館 (Museo del Violino) 及樂器展（Mondomusica) 世界知名，每年都吸引大批音樂家、音樂愛好者及遊客。

出發前，先致電給 Cremona 的好友 Stefano Trabucchi。Trabucchi 自小對提琴產生濃厚興趣，並立志成為制琴師，14歲考入提琴製造學校學習提琴工藝。時至今日，Trabucchi 已成為獨當一面的制琴大師。2010年起成立琴匠協會 Confartigianato Imprese Cremona，為該會主席。跟他約好扺步當晚見面，地點正是酒店內的餐廳 AlQuarto，方便不過。

同場加映：【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

剛下機，略帶倦意，簡單梳洗後即與 Trabucchi 夫婦會面。餐廳位處酒店頂層，裝修簡潔，客人可以透過落地玻璃及大露台欣賞到小鎮的景色。意大利日照時間比較長，晚飯時間可以一邊欣賞日落美景，一邊享受美食，氣氛環境不錯。與 Trabucchi 相識多年，為人謙厚，知道他工作順利及家庭美滿，替他高興。除了造琴之外，Trabucchi 最近還出版了書籍《Il Violino Svelato 》， 講述有關小提琴製作的歷史、技術及「秘密」，有機會再為大家介紹。

初到貴境，有當地朋友幫忙點菜、選酒，自己只是飲飲食食，輕鬆不過。七月中，天氣悶熱，先來一杯 Vezzoli 氣酒。氣酒帶有微微花香，清爽優雅。餐前小吃簡單而精緻，薄脆旁放了一碟「魷魚鬚」，沒想過粉紅色的「魷魚鬚」就是牛油，再混入適量檸檬、青檸及黑蘿蔔汁 (black carrot) 造成，頗有心思。AlQuarto 是當地的著名餐廳，以地中海菜式為主打，並以優質海鮮馳名。順理成章，頭盤點選了海鮮拼盤。拼盤有帶子、三文魚子、生蠔、金槍魚、小龍蝦和紅蝦等。每一種海鮮都非常新鮮，色澤及口感俱佳，即使沒有日式料理常用的醬油及山葵，同樣精彩。再來生蠔拼盤，有來自法國的 Spéciale de Claire 及 Spéciale Tarbouriech Francia、意大利 Spéciale La Perla Del Delta 和愛爾蘭 Spéciale L’Ostrica Ostra Regal 生蠔。餐廳非常細心，每一種生蠔都附有卡紙作簡單介紹。來自不同產區的生蠔，風味各異，讓人回味無窮、倦意全消。主菜的烤章魚及加拿大龍蝦都非常有水準。當中，最特別的要算是西班牙鬼爪螺（Percebes)。餐廳的鬼爪螺來自西班牙 Galicia，屬稀有貝類。細看之下，廚師已細心地於鬼爪螺外皮輕𠝹一刀，以便取其肉。鬼爪螺雖然外型古怪，但肉質鮮嫩，味道獨特。無論賣相及味道，都是一試難忘。

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鬼爪螺似鬼爪嗎？

要見過鬼才知道吧！

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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撰文 : Kalvin Chau

欄名 : 周大調富格曲

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