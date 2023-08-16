健威花園兩房海景戶635萬售　三年升值3%　連使費料實蝕離場

近月二手成交淡靜，整體成交價持續回落，新近北角健威花園最新成交價更幾乎跌回8年前水平。世紀21日昇地產蔡嘉駿表示，健威花園B座低層08室，單位實用面積約446平方呎，屬兩房兩廳間隔單位，向北眺望海景，原業主原先放盤價為698萬元，最終減價63萬至635萬元成交，實用呎價約14,238元，減幅約9%。

蔡嘉駿補充，單位原業主於2015年8月以616萬元購入上址，持貨三年帳面僅升值19萬元，期間升幅僅3%，但扣除釐印費等成本，實際上屬蝕讓離場。

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