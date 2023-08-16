【銀債2023】銀色債券穩獲22手　近9萬份申請獲23手銀債

政府公布第8批銀色債券的認購及配發結果，全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲23手（每手為10,000港元）。為數202,477份認購22手或以下銀色債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的121,306申請（即認購22手以上者），均將先獲發22手銀色債券，並進行抽籤，其中89,984份申請將獲配發多一手債券。

根據配售銀行和證券經紀所提供的認購資料，截至本月9日下午2時認購期結束為止，政府共收到323,783份有效申請，涉及的債券本金總額約達717億港元。銀債的最終發行額為550億港元。



銀債將於今年8月18日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

陳茂波：投資者最高獲發手數23手 歷年之冠

財政司司長陳茂波表示，今批銀債的認購金額及認購人數均創新高，顯示銀債續受到年長市民的歡迎，銀債能為年長市民提供穩定安全、回報吸引的投資選項，讓金融服務更普惠、更好服務市民及社會的需要。陳茂波指，今次每位投資者最高獲發手數更達23手，是歷年之冠，政府會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

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編輯：胡學能