  • 31°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 19:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀債2023】銀色債券穩獲22手　近9萬份申請獲23手銀債

股市 17:27 2023/08/16

分享：

分享：

政府公布第8批銀色債券的認購及配發結果，全部有效申請均可獲配發不同金額的債券，最多可獲23手（每手為10,000港元）。為數202,477份認購22手或以下銀色債券的申請，將獲全數配發所申請的債券。餘下的121,306申請（即認購22手以上者），均將先獲發22手銀色債券，並進行抽籤，其中89,984份申請將獲配發多一手債券。

根據配售銀行和證券經紀所提供的認購資料，截至本月9日下午2時認購期結束為止，政府共收到323,783份有效申請，涉及的債券本金總額約達717億港元。銀債的最終發行額為550億港元。
 
銀債將於今年8月18日發行。申請人將按發行通函中所列出的時間表，獲個別通知其配發的結果、適用的認購款項，以及申請款項中任何退款的金額。

陳茂波：投資者最高獲發手數23手　歷年之冠

財政司司長陳茂波表示，今批銀債的認購金額及認購人數均創新高，顯示銀債續受到年長市民的歡迎，銀債能為年長市民提供穩定安全、回報吸引的投資選項，讓金融服務更普惠、更好服務市民及社會的需要。陳茂波指，今次每位投資者最高獲發手數更達23手，是歷年之冠，政府會繼續因應認購反應及市場情况等相關因素，檢視計劃的成效和安排。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：

【銀債2023】銀債向隅退款周五回籠 專家教長者4大財息兼收好出路（附銀債歷年分配結果表）

【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億

編輯：胡學能

債券 銀色債券 陳茂波 金融 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【虛銀裁員】富融銀行傳裁員、引騰訊微眾銀行員工　公司：股東一致支持商業計劃

下一篇文章

【騰訊700】騰訊繼續收緊隊形　僱員按季少1718人　按年少6212人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款