  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【財富報告】香港人平均身家430萬 位列全球第三 瑞士人最有錢 ! 財富增長最快國家係呢個 ?

理財智慧 17:29 2023/08/16

分享：

分享：

全球財富首次出現縮水，根據瑞士銀行和瑞信聯合發布的2023年《全球財富報告》，去年全球私人凈財富總額為45.44萬億美元，按年同期下降2.4%，減少11.3萬億美元；而每名成年人平均財富縮水3.6%，降至84,718美元。報告指出，美元對多種貨幣升值是導致財富減少的主要原因，而金融資產下跌對財富收縮的影響最為明顯，房地產等非金融資產則保持穩定。

香港位居第三名

香港人在全球人均財富和財富中位數排名仍然位居前三，在成年人平均財富的全球排名中，瑞士以約68.5萬美元（約534萬港元）排名第一，其次是美國的55.1萬美元（約430萬港元），第三是香港的55.1萬美元（約429萬港元）；根據財富中位數計算，比利時以25萬美元（約195萬港元）排名第一，澳大利亞以24.7萬美元（約193萬港元）排名第二，香港以20.2萬美元（約158萬港元）位列第三。雖然香港是唯一同時在這兩項數據中位居前三的地區，但平均財富值下降了0.37%，人均財富減少了16,900港元，而財富中位數下降了約1,014港元。

俄羅斯成為財富增長最快的國家

以百萬美元富翁人數計算，去年全球共有59.4百萬人，按年同期減少350萬人。財富損失主要集中在歐洲和北美，共計損失約10.9萬億美元（約850億港元），而亞太區損失約2.1萬億美元（約164億港元）。按國家劃分，美國損失最為嚴重，其次是日本和中國；財富增長最快的國家是俄羅斯、墨西哥和印度，其中受歐美制裁的俄羅斯因盧布走強，使當地家庭財富大幅增加，去年增加了56名百萬富翁。

報告更預測，未來5年全球財富將增長38%，到2027年將達到629萬億美元（約4.9萬億港元），中等收入市場的增長將成為主要驅動力，屆時每個成年人財富可達可達11.027萬美元（約86萬港元），百萬富翁數量料升至8,600萬人，超高淨值人士（UHNWI）數量或將增加至37.2萬人。

【iM驗樓】火炭星凱‧堤岸高層單位獲88分　窗頂漏風怕變滲水入屋，詳見【下一頁

按圖看樓主經歷：

點擊圖片放大
+9
+8

【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

溫股知新
【溫股知新】期待內地政策宣布 先睇個股業績公告

【儲蓄之道】內地儲錢達人 每月4000蚊人工 幾年儲到20萬 全靠這4個儲錢習慣，詳見【下一頁

【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

青姐話
【青姐話】困難多得很 資金偏謹慎

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https：//bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳玉蓮

開啟hket App，閱讀全文
公屋 DJ 儲蓄 居屋 經濟 驗樓 財務自由 觀塘 加息 施政報告

下一篇文章

親海駅I周日再ALL IN　盡推219伙標準戶　折實平均呎價15,939元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成
屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成
【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝
【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽
業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款