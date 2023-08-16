【財富報告】香港人平均身家430萬 位列全球第三 瑞士人最有錢 ! 財富增長最快國家係呢個 ?

全球財富首次出現縮水，根據瑞士銀行和瑞信聯合發布的2023年《全球財富報告》，去年全球私人凈財富總額為45.44萬億美元，按年同期下降2.4%，減少11.3萬億美元；而每名成年人平均財富縮水3.6%，降至84,718美元。報告指出，美元對多種貨幣升值是導致財富減少的主要原因，而金融資產下跌對財富收縮的影響最為明顯，房地產等非金融資產則保持穩定。

香港位居第三名

香港人在全球人均財富和財富中位數排名仍然位居前三，在成年人平均財富的全球排名中，瑞士以約68.5萬美元（約534萬港元）排名第一，其次是美國的55.1萬美元（約430萬港元），第三是香港的55.1萬美元（約429萬港元）；根據財富中位數計算，比利時以25萬美元（約195萬港元）排名第一，澳大利亞以24.7萬美元（約193萬港元）排名第二，香港以20.2萬美元（約158萬港元）位列第三。雖然香港是唯一同時在這兩項數據中位居前三的地區，但平均財富值下降了0.37%，人均財富減少了16,900港元，而財富中位數下降了約1,014港元。

俄羅斯成為財富增長最快的國家

以百萬美元富翁人數計算，去年全球共有59.4百萬人，按年同期減少350萬人。財富損失主要集中在歐洲和北美，共計損失約10.9萬億美元（約850億港元），而亞太區損失約2.1萬億美元（約164億港元）。按國家劃分，美國損失最為嚴重，其次是日本和中國；財富增長最快的國家是俄羅斯、墨西哥和印度，其中受歐美制裁的俄羅斯因盧布走強，使當地家庭財富大幅增加，去年增加了56名百萬富翁。

報告更預測，未來5年全球財富將增長38%，到2027年將達到629萬億美元（約4.9萬億港元），中等收入市場的增長將成為主要驅動力，屆時每個成年人財富可達可達11.027萬美元（約86萬港元），百萬富翁數量料升至8,600萬人，超高淨值人士（UHNWI）數量或將增加至37.2萬人。

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責任編輯：陳玉蓮