【AI潛力】全球最大單一股票投資者NBIM　籲企業藉AI增利潤

雖然人工智能（AI）所帶來眾多爭議尚未解決，但AI技術為人們所帶來的便利有目共睹，全球最大的單一股票投資者挪威央行投資管理公司（NBIM）更是看好AI的市場潛力，正在敦促其投資的公司利用AI增加利潤。

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據外媒《路透社》報道，市值1.4萬億美元（約11億港元）的NBIM，其行政總裁Nicolai Tangen表示，對於其所有投資組合中的公司而言，應用AI至關重要。因為它「可能是生產力和效率的巨大驅動力」，且逐漸成為如電力、超級電腦和互聯網般常用的日常商業工具。另直言，一家不涉足AI的公司「會被視為徹頭徹尾的白痴」。

雖然他一再表明，AI對於公司和社會均是一個巨大的機會，企業可以藉此為公司帶來最大的利益，但Tangen亦強調：「我們需要確保以正確的方式使用它。」

對此，該基金與企業談論負責任地應用AI時，會特別關注可以對消費者產生特別強烈影響的醫療保健、金融和大型科技行業。企業必須能夠解釋為何要開發特定的AI系統，以及相關系統是如何設計、訓練和測試。另應具有有效的人力監督和控制、積極主動地管理AI的相關風險，並在出現問題時制定適當應對措施。

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責任編輯：殷凱怡

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