  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:37
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【騰訊700】騰訊繼續收緊隊形　僱員按季少1718人　按年少6212人

股市 17:12 2023/08/16

分享：

分享：

【騰訊700】騰訊繼續收緊隊形　僱員按季少1718人

騰訊 （00700） 繼續收緊隊形，據中期業績，至今年6月底，騰訊擁有104,503名僱員，較去年同期的110,715名減少了6212人或5.6%，酬金成本為人民幣540.69億元，按年跌約4.8%。

騰訊由去年年底擁有108,436名僱員，減至今年首季有106,221名僱員，再縮至現時的104,503名僱員。單計這半年，集團減少了3933名僱員或3.6%，按季減少了1718名僱員或1.6%。

市場關注內地就業情況，作為互聯網龍頭的騰訊具有指標性作用。早於約三個月前，網上流傳馬化騰一張於5月28日的微信聊天記錄截圖，從圖中可見，馬化騰轉發了一篇《聊聊裁員的事》，並表示「後續環境挑戰目前看還挺大。你們要收緊隊形，做一些餘量考慮，應對一些突發的挑戰不可過於樂觀」。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

相關文章：

【騰訊業績】騰訊次季表現好壞參半　收入增11%遜市場共識　經調整淨利375.48億人幣勝預期

【互聯網數據】騰訊7月《王者榮耀》吸金逾17億元　《PUBG Mobile》重返榜單第2名

【騰訊700】馬化騰轉發裁員文章、「要收緊隊型」　騰訊公關：不是跟公司內部說的

編輯：姚卓然

騰訊控股（00700） 港股 馬化騰 騰訊 裁員
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【銀債2023】認購22手或以下銀債獲全數配發　近9萬份申請獲23手銀債

下一篇文章

【會計師】私募投資基金TPG Capital 擬洽購安永諮詢業務股權
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【信託危機】中植爆雷引發央企旗下證券停兌付　規模傳逾3500億人幣　中融信託官網停運
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【銀債2023】政府：32.6萬人認購銀債、認購額逾721億元　發行額加碼至550億
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【呈請清盤】「蘇寧投資」入稟清盤「蘇寧國際」　高院10.25進行清盤聆訊
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【大行報告｜9988】大行看好阿里巴巴用戶增長　大摩稱目前估值吸引、重申為首選股
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【碧桂園2007】碧桂園財困　摩通拆解中央為何未有出手支持碧桂園　一文看清大行最新看法
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
【內房危機】碧桂園低開7%　11隻境內債今起停牌　擬就兌付安排召開債券持有人會議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款