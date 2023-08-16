【騰訊700】騰訊繼續收緊隊形　僱員按季少1718人　按年少6212人

▲ 【騰訊700】騰訊繼續收緊隊形 僱員按季少1718人

騰訊 （00700） 繼續收緊隊形，據中期業績，至今年6月底，騰訊擁有104,503名僱員，較去年同期的110,715名減少了6212人或5.6%，酬金成本為人民幣540.69億元，按年跌約4.8%。

騰訊由去年年底擁有108,436名僱員，減至今年首季有106,221名僱員，再縮至現時的104,503名僱員。單計這半年，集團減少了3933名僱員或3.6%，按季減少了1718名僱員或1.6%。

市場關注內地就業情況，作為互聯網龍頭的騰訊具有指標性作用。早於約三個月前，網上流傳馬化騰一張於5月28日的微信聊天記錄截圖，從圖中可見，馬化騰轉發了一篇《聊聊裁員的事》，並表示「後續環境挑戰目前看還挺大。你們要收緊隊形，做一些餘量考慮，應對一些突發的挑戰不可過於樂觀」。

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編輯：姚卓然