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【會計師】私募投資基金TPG Capital 擬洽購安永諮詢業務股權

股市 17:12 2023/08/16

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【會計師】私募投資基金TPG Capital 擬洽購安永諮詢業務股權

有外電引述消息指，私募投資基金TPG Capital 正與會計巨頭安永接洽，商討收購安永諮詢部門的股份。報道指，安永和TPG拒絕置評。

去年9月，安永曾宣布計劃將其審計和諮詢部門拆分為兩家公司，但這項代號為「珠穆朗瑪峰計劃」（Project Everest）的計劃遭到安永部分合夥人反對，最終安永表示，其美國執行委員會決定不再推進分拆，並於今年 4 月取消了該計劃。

報道指，TPG 做法提高重啟「珠穆朗瑪峰計劃」可能性，而且對安永來說正值一個微妙的時刻，安永尚未選擇全球CEO Carmine Di Sibio的繼任人，Sibio曾捍衛「珠穆朗瑪峰計劃」，並因失敗而於明年辭職。

TPG交易可能重新引發「珠穆朗瑪峰計劃」談判期間出現的內部分歧，目前管理層正在努力彌合分歧。TPG收購交易類似「珠穆朗瑪峰計劃」，即如果美國審計合夥人放棄在諮詢部門的股份，那麼將獲得數百萬美元；如果諮詢部門合夥人削減現金薪酬，即可換取部門股份。 

報道引述TPG立場，稱其提議將提供「交易確定性」，並且比「珠穆朗瑪峰計劃」具有「更低的資本市場執行風險」。

ET財智Talk
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編輯：李哲毅

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