隨著金融市場日新月異的變化，越來越多的傳統金融企業踏上了數字轉型的旅程，以適應不斷變化的市場需求。這種變革不僅提升了企業的運營效率和市場競爭力，而且還為客戶提供了更加便利、快捷和安全的服務。



UA亞洲聯合財務，這家在香港經營了三十年的公司，最近公布了他們將會全面遷移到全球領先的雲端服務供應商Amazon Web Services (AWS)。UA將充分利用雲端的各項優勢，尤其是利用數據分析和機器學習等技術，來提升其業務效能並加快創新的步伐。



UA的xxx在接受採訪時表示：「數據驅動對於金融機構來說至關重要。我們深知，利用雲端的多種優勢，可以讓我們的團隊更迅速地開發新產品，預估市場趨勢，並為客戶提供更精確且個性化的財務建議。」他還提到，通過將傳統的工作負載和數據轉移到AWS，UA成功地在確保了銀行業的安全和合規性的同時，降低了基礎設施管理的成本，並將新產品的上市時間。



此外，UA也在努力採用和研究各種人工智能和機器學習技術，以提升他們的服務質量。例如，他們利用自然語言處理（NLP）分析客戶語音以簡化貸款申請流程，減少了客戶的等待時間，提高了客戶的滿意度。他們還使用了機器人流程自動化（RPA）技術，減少了人工輸入和處理訊息的時間，提高了工作的準確性和效率，並加快了貸款審批和發放的流程。



傳統金融業在新的數字經濟時代必須進行變革。而這樣的變革不僅需要創新的技術，也需要企業文化和組織結構的轉變。因此，除了投入新的技術，UA也在努力培育一種開放學習和創新的企業文化，以確保在未來能夠持續適應市場的變化。UA不僅在利用雲端技術來加快其數字化轉型的步伐，而且也在努力提升公司的創新文化和各個部門的創新精神。UA的xxx在談到如何培養公司團隊的創新意識時表示：「持續的學習是保持與變化同步的關鍵。因此，我們鼓勵員工進一步提升他們的專業知識，並為他們提供了各種培訓機會和進修資助，甚至晉升的機會。」



(特約)