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【虛銀裁員】富融銀行傳裁員、引騰訊微眾銀行員工　公司：股東一致支持商業計劃

股市 17:41 2023/08/16

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網傳騰訊 （00700） 有份投資的虛擬銀行Fusion Bank（富融銀行）近日大手裁員，涉及員工20人，有主管級員工被裁，而傳騰訊持股的微眾銀行員工將取代部分職位。富融銀行回覆本報查詢時未有否認相關消息，並指為配合銀行戰略升級，該行優化了現有商業計劃，並得到股東們一致支持，該計劃將助銀行集中核心資源，當中需涉及組織架構優化和調整以提升營運效能。

據網上消息，銀行卡業務、治理轉型部、總裁辦公室、財富管理業務等部門都受到影響，有科技部員工被要求轉為合約工。合規、財務、人力資源亦傳有主管級員工被裁。消息稱，各部門若有人離職，未必容許作出招聘，需要預留空間引入微眾銀行專才。 

富融銀行回覆指，在銀行戰略升級和業務發展中，該行需要優秀的金融和科技人才加入團隊，會根據正常程序在市場上進行招聘。該行將為客戶提供更多優質便捷的銀行服務，亦將陸續向市場推出新產品。

富融銀行股東目前包括騰訊、工銀亞洲、港交所 （00388） 、高瓴資本以及新世界發展 （00017） 行政總裁鄭志剛（透過其投資主體Perfect Ridge Limited）。

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

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【騰訊有份】富融銀行推商業銀行服務吸中小企

編輯：胡學能

港股 裁員 富融銀行 微眾銀行 香港交易及結算所有限公司 工銀亞洲 銀行 金融 鄭志剛
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