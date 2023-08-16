  • 33°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 17:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親海駅I周日再ALL IN　盡推219伙標準戶　折實平均呎價15,939元

股樓投資 17:22 2023/08/16

分享：

分享：

長實集團（01113）旗下油塘項目親海駅I將於周日（20日）展開首輪銷售，將盡推項目219伙標準單位應市，發展商指，是次屬「ALL IN 2.0」，折實平均呎價15,939元。

首輪銷售單位273至736平方呎，提供110伙一房、44伙兩房及65伙三房，以定價計算，總值逾19億元。以每種戶型的最高折扣價計算，折實價365.3萬至1,342.4萬元，折實呎價介乎13,381至18,239元。

發展商將於周五（18日）的下午6點截票，然後於銷售當日進行抽籤。

長實執行董事趙國雄，不擔心被其他樓盤截擊，相信下半年多個新盤排隊推售，故「賣得快，好世界」，對周日銷情備有信心。而該集團亦計劃下半年推出黃竹坑站港島南岸第3期項目。

至於今日加推的3號價單，涵蓋69伙一房、8伙兩房及42伙三房，折實平均16,319元，對比昨日推出、2號價單的15,714元上升約3.8%，對比首張價單的15,250元就有7%的升幅。發展商指，如考慮單位質素等因素，均屬原價加推。

延伸閲讀：【多相】親海駅I三房示範單位陪你睇 海洋主題展活力【下一頁

點擊圖片放大
+14
+13

 

同場加映 【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

同場加映【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

溫股知新
【溫股知新】負面消息續浮現 恒指走勢有危險？

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 蔡子俊

一手市場 親海駅 親海駅I 長實集團（01113） 長實 油塘

上一篇文章

【財富報告】香港人平均身家430萬 位列全球第三 瑞士人最有錢 ! 財富增長最快國家係呢個 ?

下一篇文章

【跟錢家學理財@iM網欄】身處數碼世代 保護個人財產有法
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成
屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成
【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝
【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽
業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款