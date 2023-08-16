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【沽空機構】諾輝健康遭沽空機構狙擊其財務數據造假　公司反駁指控無依據　惟股價曾急挫兩成　

股市 16:34 2023/08/16

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【沽空機構】諾輝健康遭沽空機構狙擊其財務數據造假　公司反駁指控無依據　惟股價曾急挫兩成　

諾輝健康 （06606） 遭沽空機構J Capital Investment狙擊，控訴諾輝健康財務數據造假。公司回應指，該沽空機構發佈了一份包含眾多針對公司失實、毫無依據且具誤導性指控的報告，旨在對公司股價造成負面影響，從而滿足沽空機構的私利。

諾輝健康周三（16日）曾急挫兩成，低見15.7元，全日跌6.9%，報18.42元，成交額增至4.8億元。

同時，諾輝健康又稱，報告中的指控為公然造假。 自創立之初，公司的運營始終堅定遵循合規、道德和誠信標準。公司會一如既往地專注於推進技術創新，並加快癌症篩查技術於中國及全球的採用這一使命。

ET財智Talk
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編輯：姚卓然

港股 諾輝健康（06606） 沽空 成交
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