▲ 【沽空機構】諾輝健康遭沽空機構狙擊其財務數據造假 公司反駁指控無依據 惟股價曾急挫兩成

諾輝健康 （06606） 遭沽空機構J Capital Investment狙擊，控訴諾輝健康財務數據造假。公司回應指，該沽空機構發佈了一份包含眾多針對公司失實、毫無依據且具誤導性指控的報告，旨在對公司股價造成負面影響，從而滿足沽空機構的私利。

諾輝健康周三（16日）曾急挫兩成，低見15.7元，全日跌6.9%，報18.42元，成交額增至4.8億元。

同時，諾輝健康又稱，報告中的指控為公然造假。 自創立之初，公司的運營始終堅定遵循合規、道德和誠信標準。公司會一如既往地專注於推進技術創新，並加快癌症篩查技術於中國及全球的採用這一使命。

相關文章：

【沽空機構】創科實業再遭Jehoshaphat 狙擊「大規模詐騙家得寶」 公司回應：沽空機構報告資訊極不準確及誤導

【醫藥股】諾輝健康擬斥最多5億元回購股份

【醫藥監管】中國中藥急瀉後回穩 三藥企過去3年套取資金40億人幣 涉中國中藥、麗珠集團

編輯：姚卓然