【內房危機】合景泰富21億人幣 售3項目股權予綠城中國

內房合景泰富(01813) 宣布，向同業綠城中國（03900）以合共約20.7億元人民幣出售杭州致延50％股權、蘇州景譽50％股權及蘇州卓譽51％股權，料收益360萬元人民幣。合景泰富指出，交易有助集團妥善處理相關債務事宜，以及減少集團之整體未結清債務餘額。 預期出售事項所得款項將悉數由集團用作營運資金。合景泰富全日收報1.11元，上升近2%。綠城中國全日收報7.79元，跌0.5%。

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綠城中國則表示，收購完成後，上述項目將成為公司的非全資附屬公司。綠城表示，杭州項目公司已完成杭州春來曉園項目的開發，蘇州目標公司已基本完成 朗月濱河項目及明月濱河項目的開發。

今年5月，合景泰富未如期支付1.19億美元票據本息、再構成違約事件。合景當時表示，，待與境外債權人接洽及合作，並呼籲給予耐心、理解及支持，一起與集團尋求境外債務的全面解決方案，共同解決整體行業面對的問題。

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