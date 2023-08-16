  • 32°C
香港時間 : 2023816日 (週三) 18:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【內房危機】合景泰富21億人幣 售3項目股權予綠城中國

股樓投資 17:38 2023/08/16

分享：

分享：

內房合景泰富(01813) 宣布，向同業綠城中國（03900）以合共約20.7億元人民幣出售杭州致延50％股權、蘇州景譽50％股權及蘇州卓譽51％股權，料收益360萬元人民幣。合景泰富指出，交易有助集團妥善處理相關債務事宜，以及減少集團之整體未結清債務餘額。 預期出售事項所得款項將悉數由集團用作營運資金。合景泰富全日收報1.11元，上升近2%。綠城中國全日收報7.79元，跌0.5%。

【國泰 293】 國泰7月客運量飆近7倍 疫後首次月載客破200萬人次  詳情請看【下一頁

【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

綠城中國則表示，收購完成後，上述項目將成為公司的非全資附屬公司。綠城表示，杭州項目公司已完成杭州春來曉園項目的開發，蘇州目標公司已基本完成 朗月濱河項目及明月濱河項目的開發。

今年5月，合景泰富未如期支付1.19億美元票據本息、再構成違約事件。合景當時表示，，待與境外債權人接洽及合作，並呼籲給予耐心、理解及支持，一起與集團尋求境外債務的全面解決方案，共同解決整體行業面對的問題。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

 

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 李尚毅

合景泰富集團（01813） 港股

上一篇文章

【周大調富格曲@iM網欄】意大利海鮮餐廳 Cremona ALQU4RTO

下一篇文章

【財富報告】香港人平均身家430萬 位列全球第三 瑞士人最有錢 ! 財富增長最快國家係呢個 ?

訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【假日好去處】沙田馬場辨大型親子活動 體驗策騎樂趣+五大主題遊樂區 門票8月11發售
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【澳洲working holiday 】港人專享澳洲working holiday 放寬年齡至35歲 不限工種要求 持BNO可居留3年
【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝
【元宇宙】麥樂雞40周年 香港麥當勞進駐元宇宙慶祝
屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成
屯門時代廣場企理裝修455萬售　持貨三年貶值逾一成
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
【銀色債券】銀債認購金額人數同創新高 8月16日公布配發結果
業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽
業主移民減價191萬賣樓　薄扶林置富花園三房675萬沽
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款