【大行報告】 花旗重申煤氣「沽售」評級 股價創逾9個月低 險守6元關

花旗就中華煤氣（00003）最新中期業績發表研究報告，煤氣上半年純利略遜預期，考慮到中國內地經濟復甦步伐較預期緩慢，同時人民幣匯價貶值7%，重申予其「沽售」評級，並將目標價由6元下調8.3%至5.5元。績後股價受壓，以全日最低位收市，收報6元，跌3.4%，成交額2.2億元。

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報告指出，計及處置收益，花旗上調了今年煤氣純利預測5%至62.5億元，但鑑於內地天然氣業務增長可能放緩，報告下調了2024至2025年淨利潤預測介乎5%至7%，達到62.4億及67.3億元。重要的是，在公司現金流壓力下，花旗預期煤氣在短期內不大可能提高每股派息或恢復派發紅股。

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在利潤預測下調的背景下，基於貼現現金流模式重新評估，花旗將目標價下調至5.5元。報告也表示，相對於中華煤氣，該行更看好其子公司港華智慧能源（01083），因其擁有更好的增長前景和更低的估值水平。

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煤氣昨日（15日）收市後公布，截至6月底止中期純利按年升9%至36.1億元，每股盈利19.4仙，按年升9%；中期股息按年維持12仙。期內，營業額按年跌1.8%至291.8億元。上半年本港燃氣銷售穩定，總量為149.7億兆焦耳，較去年同期微升0.6%。

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記者：郭秀慧