凱柏峰III首批推130伙　開放式單位折實500萬有找

由信和置業（00083）、嘉華國際（00173）、招商局置地（00978）及港鐵（00066）合作發展的將軍澳日出康城凱柏峰III，今公布首張價單，提供130伙，涵蓋開放式至三房戶型，不計算現金回贈的話，設最高達樓價15%的折扣優惠，折實入場價496.7萬元。

首批單位折實平均呎價16,938元，對比去年7月推出、凱柏峰II首批138伙的18,378元低約7.8%。而整個項目中最早推出的凱柏峰I，於去年6月以折實平均呎價17,888元推出首批單位，在對比下是次開價平約5%。

信和置業執行董事田兆源表示，首批單位涵蓋6伙開放式、42伙一房、76伙兩房及6伙三房。其中入場單位為3A座10樓E室，實用面積283平方呎，折實價496.7萬元。

嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）温偉明指出，首批單位先以吸引價推出，貼近同區二手水平，未來加推單位備有提價空間。

值得一提的是，如選用發展商新提供的200天或建築期人才付款計劃，雖然樓價折扣最高只有分別14%及13%，惟買家將享有成交價4.5%的現金回贈，以最後支出計算的話，優惠分別達定價的約18%及17%，比選用成交期更短的120天成交期付款計劃更平。

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