【大行報告｜內銀】高盛再削內銀目標價　信託產品增長料放慢　恐損銀行收入

中植系信託平台上周爆出無法如期兌付事件，引起市場關注信託產品流動性風險。高盛繼上月發報告籲沽部分內銀股，昨再發報告睇淡內銀前景，認為信託產品增長將會放慢之下，或導致房地產融資條件收緊，並影響銀行盈利和資產負債表。預期內銀收入減少、信貸成本增加之下，高盛進一步下調內銀撥備前利潤預測2%、淨利潤預測下調5%。

報告並下調多隻內銀股的目標價預測，郵儲行 （01658） 、招行 （03968） 目標價降幅4%，最新目標價分別為5.8元、36.24元，評級分別維持買入、中性。

高盛對各內銀最新目標價：

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高盛報告指，信託產品是影子銀行業務重要組成部分，估計截至今年第1季，信託產品的房地產信用敞口總額為15,660億元人民幣，以該行模型17.8%損失率計，損失或達2,780億元人民幣。歸根究底，信託產品的損失是資產淨值按市值計價的結果。損失由信託投資者承擔；雖銀行向客戶銷售信託產品，但其資產負債表上並不持有信託資產。鑑於近期的資產淨值縮水和贖回，高盛預計信託產品的增長將放緩，這可能導致房地產融資條件收緊，並影響銀行盈利和資產負債表。

高盛提到，不認為信託產品的損失會為銀行資本帶來風險，因為上述損失是由信託投資者承擔，而即使該2,780億元人民幣損失終由銀行承擔，對銀行資產負債表的影響將相當於銀行普通股權一級資本（CET1）的1%，或銀行總風險緩衝3%。

不過，報告指，由於銀行分銷大部分信託產品，若以3.43%抽成比率、5年期信託產品期限計，估計內銀板塊信託產品手續費收入降約50%，或整體手續費收入下降9%。

重啟房地產槓桿周期愈來愈難

另外，高盛指，若一些資金提供者例如信託，不再提供資金，房地產再融資條件可能仍面臨挑戰。由於監管部門努力加強銀行系統，信託的規模一直在縮小，增長速度也在放緩。高盛預計，隨着按市值計價的損失得到確認，信託規模將進一步縮小，故認為重啟房地產槓桿周期將愈來愈難。

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編輯：胡學能