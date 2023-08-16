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美國眾議院民主黨成立AI工作組 稱將與拜登政府 公司和其他立法者合作

環球政經 12:09 2023/08/16

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美國眾議院中的民主黨成立了一個人工智能工作組，旨在解決應該對人工智能技術施加哪些限制（如果有的話）的問題。新民主黨聯盟（New Democrat Coalition）周二（15日）宣布成立該工作組，稱將與拜登政府、公司和其他立法者合作，制定「合理的兩黨政策來應對這一新興技術」。該小組將由來自華盛頓州的民主黨眾議員基爾默（Derek Kilmer）領導。

【同場加映】青姐話：經濟停滯躺平 港股頹廢已成

青姐話
【青姐話】經濟停滯躺平 港股頹廢已成

副主席為弗吉尼亞州眾議員Don Beyer、北卡羅來納州眾議員 Jeff Jackson、加利福尼亞州眾議員Sara Jacobs、內華達州眾議員Susie Lee和密歇根州眾議員Haley Stevens。

雖然人工智能的應用已有數年之久，但今年早些時候，隨著 ChatGPT 的興起，它的受歡迎程度急劇上升，因為生成式人工智能能夠利用數據創作出貌似人類的散文。立法者們正在評估如何在利用人工智能優勢的同時減輕其潛在危害，尤其是對國家安全的危害。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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今年7月，白宮宣布，包括OpenAI、Alphabet (GOOGL) 和Meta Platforms (META)在內的人工智能公司已自願承諾採取措施，如為人工智能生成的內容添加水印，以幫助提高技術的安全性。

在參議院，多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）上個月表示，立法者將在今年晚些時候就可能的立法保障措施聽取開發者、高管和專家的意見。

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責任編輯：張瑋婷

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